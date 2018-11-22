Sivil Havacılık Bölümü Sektörle İş Birliği Yapıyor

Akdeniz Üniversitesi'nde “Havacılıkta Yer Hizmeti: Çelebi Hava Servisi” isimli söyleşi gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Bölümü tarafından “Havacılıkta Yer Hizmeti: Çelebi Hava Servisi” isimli söyleşi gerçekleştirildi. Çelebi Hava Servisi Antalya İstasyonu'nun yöneticilerinin katıldığı söyleşide öğrenciler yer hizmetlerini, departmanları ve hizmet süreçlerini, önümüzdeki ay uygulamaya girecek olan sektör-üniversite iş birliği kapsamında gerçekleşmesi hedeflenen süreçleri işin uzmanlarından dinleme şansı buldu.

Sektör-üniversite iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla bu etkinliği organize ettiklerini söyleyen Sivil Havacılık Bölümü öğretim elemanları Ali Ceyhun Cam ve Ferhat Aksoy, “Bölüm öğrencilerine sektörün kapılarını aralayan, sivil havacılık öğrencilerinden desteğini esirgemeyen Çelebi Hava Servisi Antalya İstasyon çalışanlarına, okulumuza ve öğrencilerimize vermiş oldukları destek ve oluşturdukları samimi ortam için teşekkür ederiz” dedi.