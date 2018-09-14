Sivil polislerin trafik lambalarında hatalı sürücü nöbeti

Antalya'da D-400 Karayolu üzerindeki sorumluluk bölgelerinde şok denetimler uygulayan Manavgat Bölge Trafik İstasyonu ekipleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun araç kullanan her vatandaşın emniyet kemeri takmasını temin edeceklerini, direksiyon başında cep telefonu kullanımını kesinlikle bitireceklerini açıklamasının ardından denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlerde kırmızı ışıklarda ellerinde telsizle bekleyen sivil polislerin bildirdiği sürücüler ilerde bekleyen resmi görevliler tarafından durdurulup işlem yapılıyor.

Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Ilıca-Kumköy kavşağındaki trafik ışıklarında uygulama yapan ekipler, seyir halinde cep telefonu kullanan, emniyet kemeri takmayan, araç muayenesi eksik olan, sigortası yapılmayan ve kask takmayan sürücülere ceza yağdırdı.

Trafik lambalarında konuşlanan sivil trafik memuru, kural ihlali yapan sürücüleri kameraya kaydederken, telsiz ve cep telefonu ile biraz ilerideki kontrol noktasına bildirirken, ekipler kural ihlali yapan sürücüleri durdurarak ceza işlemi uyguladı.

Yapılan uygulamada; Kırmızı ışık ihlalinde bulunan 3 sürücüye 705 lira, sürücü belgesiz araç kullanan 1 araç sürücüsü ve sahibine 4 bin 36 lira, cep telefonu ile konuşan 4 sürücüye 432 lira, emniyet kemeri takmayan 23 sürece 2 bin 484 lira, Kask kullanmayan 1 motosiklet sürücüsüne 108 lira, sigortası bulunmayan 1 araç sahibine 108 lira, muayenesi bulunmayan 1 araca 108 lira olmak üzere toplam 35 araç ve sürüsüne 7 bin 981 lira cezai işlem yapıldı.

2018 yılı Ocak ayı itibariyle başlatılan uygulamaların 2018 yılı sonuna kadar aktif bir şekilde devam edeceği bildirildi.