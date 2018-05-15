Sivil Toplum Merkezi işletmeye alınıyor

Muratpaşa Belediyesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla tanıtımını gerçekleştirdiği sivil toplum merkezine ilişkin işletme plan çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalarda gelinen son aşamayı Başkan Uysal, yerinde değerlendirdi. Başkan Yardımcısı Ferruh Tunç’un eşlik ettiği Ümit Uysal, Muratpaşa Ortak Akıl Merkezleri Abdullah Sevimçok Yerleşkesi’nin sivil toplum ve inovasyon merkezi, mutfak sanatları işliği, yeri ürünler bedesteni, kreş, AR-GE, AB Danışma ve Proje Ofisi’yle bir bütünlük arz edeceğini söyledi.

Değerlendirme toplantısında, merkezin işletme planı hazırlıkları doğrultusunda İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı’nca 20 kategoride sınıflandırılan Muratpaşa’da faaliyet gösteren bin 145 derneğe mektup ve başvuru evrakları posta yoluyla gönderildiği aktarıldı.

Tanıtım mektubunda Sivil Toplum Merkezi’nde yer tahsislerinin Devlet İhale Kanunu ile Sayıştay kararlarına göre ihale usulüyle mümkün olduğuna vurgu yapıldığı belirtilirken ihale kriterlerini belirlemek amacıyla dağıtılan başvuru formlarının 1 Haziran Cuma gününe kadar Turunç Masa’ya iletilmesi istendiği belirtildi. Bu bilgiler ışığında gerçekleştirilecek ihalenin tarihinin ayrıca derneklere bildirileceği de toplantıda dile getirildi.