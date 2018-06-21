Sivil Toplum Merkezi’nde hazırlıklar sürüyor

Yer tahsisleri için ihale süreci Temmuz ayında başlayacak.

Muratpaşa Belediyesi’nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla tanıtımını gerçekleştirdiği Muratpaşa Ortak Akıl Merkezleri Abdullah Sevimçok Yerleşkesi işletme plan çalışmaları devam ediyor.

Avrupa’nın en büyük sivil toplum merkezinin bulunduğu yerleşkede, yer tahsisleri için Muratpaşa’da İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı’nda kaydı bulunan bin 145 derneğe mektup ve başvuru evrakları posta yoluyla gönderildi. İlgili dosyada tahsislerinin Devlet İhale Kanunu ve Sayıştay kararları uyarınca ihale usulüyle mümkün olduğu belirtilirken ihale kriterlerini saptamak amacıyla istekli sivil toplum kuruluşlarının başvuru formları belediyeye ulaştırması istendi.

Muratpaşa Ortak Akıl Merkezleri Abdullah Sevimçok Yerleşkesi’nin işletme plan çalışmalarına ilişkin söz konusu süreç tamamlanırken yer tahsisleri için ihale sürecinin Temmuz ayında başlaması planlanıyor.

Muratpaşa Belediyesi’nin yaklaşık 14 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirdiği yerleşke Doğuyaka Mahallesi’nde bulunuyor. 8 bin 666 metrekare kapalı alana sahip ve iki bloktan oluşan yerleşkede 160 dernek odası, 500 kişilik konferans salonu, 12 çok amaçlı eğitim ve toplantı salonu, yöresel ürünlerin satışı amacıyla farklı üniteler, mutfak, yarı açık toplantı ve etkinlik alanıyla birlikte kapalı otopark yer alıyor. Yerleşke, sivil toplum ve inovasyon merkezi, mutfak sanatları işliği, yeri ürünler bedesteni, kreş, AR-GE, AB Danışma ve Proje Ofisi’yle bir kampus niteliğine sahip.