Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi için buluştular

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nde yer tahsisi talebinde bulunan Antalya Anadolu Dernekleri Federasyonu’nun Yönetim Kurulu üyeleri ve federasyon üyesi derneklerin başkanlarıyla bir araya geldi.

Başkan Uysal, Doğuyaka Mahallesi’nde bulunan merkezin faaliyete planına ilişkin 2’nci etap çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Bu çerçevede merkezde bulunmak isteyen sivil toplum kuruluşlarına ilişkin kriterlerin belirlendiğini kaydeden Başkan Uysal, “Bunlar, yıl içinde kamuya açık en az 6 etkinlik düzenlemek, ofisleri haftada 20 saat açık tutmak gibi Yönetim Kurullarının alması gereken kararlardan oluşuyor” dedi.

Merkezde ayrıca yer talebinde bulunmayan dernekler için de etkinlik dolabı ve adres kutusu gibi olanakların sunulacağını kaydeden Başkan Uysal, “İster yeri olsun isterse adres kutusu, merkezde bulunacak tüm sivil toplum kuruluşları için toplantı salonları ücretsiz olacak” diye konuştu.

Başkan Uysal, merkezin her ne kadar sivil toplum bölümüyle ön plana çıksa da inovasyon merkezi, mutfak sanatları işliği, yerli ürünler bedesteni, kreş, AR-GE, AB Danışma ve Proje Ofisi’yle bir kampüs niteliğine sahip olduğunu söyledi. Başkan Uysal, buradan çıkacak ortak hizmet projeleriyle kent ve kentlilik bilincinin gelişimini, kentin ortak aklının oluşmasını ve yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesini hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Toplantıda dernek başkanları da Başkan Uysal’a Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi projesi dolayısıyla teşekkür etti. Projenin Antalya’da sivil toplum kuruluşlarına ve derneklere ilişkin en büyük yatırım olduğunu altını çizen başkanlar, merkezin işletmesine yönelik önerilerini de Başkan Uysal’la paylaştı.