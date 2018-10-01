Slovak turist denizde boğuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde denize giren Slovak turist boğuldu.

Edinilen bilgiye göre tatil için Manavgat'a gelen Slovakya vatandaşı Peter Zivcak (59), Kızılağaç turizm bölgesinde tatil yaptığı otelin sahilinde denize girdikten bir süre sonra çırpınarak yardım istedi. Denize giren turistler tarafından sahile çıkarılan Peter Zivcak, ambulans ile hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken yolda yaşamını yitirdi. Peter Zivcak'in cesedi Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.