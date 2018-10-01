İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Slovak turist denizde boğuldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde denize giren Slovak turist boğuldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde denize giren Slovak turist boğuldu.


Edinilen bilgiye göre tatil için Manavgat'a gelen Slovakya vatandaşı Peter Zivcak (59), Kızılağaç turizm bölgesinde tatil yaptığı otelin sahilinde denize girdikten bir süre sonra çırpınarak yardım istedi. Denize giren turistler tarafından sahile çıkarılan Peter Zivcak, ambulans ile hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken yolda yaşamını yitirdi. Peter Zivcak'in cesedi Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.