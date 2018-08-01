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01 Ağustos 2018 10:57

SMA hastası Arife’nin annesi yardım kampanyasına destek istiyor

Antalya’da Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığıyla mücadele eden 3.

SMA hastası Arife’nin annesi yardım kampanyasına destek istiyor

01 Ağustos 2018 10:57

5 yaşındaki Arife Yıldırım, solunum cihazı ile yaşamını güçlükle sürdürüyor. Minik Arife’nin ailesi, Antalya Valiliğinin izni ile başlattıkları yardım kampanyasına destek bekliyor.


SMA hastası 3.5 yaşındaki Arife Yıldırım’ın ailesi, kızlarını hayatta tutma mücadelesini sürdürüyor. Eşinin garson olarak çalıştığını belirten anne Teslime Yıldırım, kızının giderlerini karşılamakta güçlük çektiklerini söyledi. Arife’nin giderleri için Antalya Valiliğinin izniyle yardım kampanyası başlatıldığını duyuran Yıldırım, "Hastalık ağır bakım istiyor. Steril bir ortam oluşturmamız şart. Her türlü fedakarlığı gösteriyoruz. Ben yavrum için onurumu, gururumu hiçbir şeyi düşünmüyorum. Eşimin maaşı ekstra giderlere yetmiyor. Eve özel doktor getiriyoruz. Bu kampanya ile toplanacak para Arife’nin aylık medikal ve fizyoterapist ihtiyacı için kullanılacak. Bir hesap açıldı. Kampanyamız valilik kontrolünde. Arife’nin bir yıllık ihtiyacı bu kampanyadan elde edilecek paradan karşılanacak. 44 bin liraya ihtiyaç var" diye konuştu.




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