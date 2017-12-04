Sokak aralarını mesken tutup kapkaç pususuna yatmışlar

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, dün Kepez ilçesi Emek Mahallesi ara sokaklarında 19 yaşındaki Emel G.’nin cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması üzerine geniş çaplı inceleme başlattı. İlk olarak zanlıların motosikletle bölgeden uzaklaştığı bilgisi üzerine ekipler yakın güzergahlar üzerinde önlemler aldı, diğer yandan mahalledeki güvenlik kameralarını inceledi. İki zanlının Altınova Mahallesi’ne geçtiğini belirleyen ekipler, çalışmalarını burada yoğunlaştırdı. Motosikletli iki zanlının fotoğraflarını esnaflara soran polis, şahısların birkaç hafta önce de aynı yerden motosiklet çaldıklarını tespit etti. Tüm ekiplerin bölgeye kaydırılması üzerine şahıslardan biri sokakta dolaşırken yakalandı. Ardından diğer zanlıya da ulaşıldı. Hırsızlık ve uyuşturucu madde bulundurmaktan sabıkası bulunan Ferhat I.(22) ve Mehmet A. (25) emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis zanlıların satamadan ele geçirdiği cep telefonunu ise genç kıza teslim etti.

İki zanlının Altınova’dan Emek Mahallesi’ne kapkaç için geldikleri, uygun kişiyi bulabilmek için sokak aralarında uzun süre motosikletle dolaştıkları öğrenildi. Zanlılardan Ferhat I.’nın, Mehmet A.’nın telkinleriyle en son bir sokakta elinde cep telefonu ile ilerleyen Emel G.’nin tefefonunu kapıp kaçıp, olay yerinden motosikletle uzaklaştıkları belirtildi.

Öte yandan, kapkaç sonrası ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere Ferhat I.’nın cep telefonunu aldıktan sonra kaçışı, Emel G.’nin ise şüpheliyi kovalaması yansıdı. Mehmet A.’nın motosikletle yavaş yavaş ilerlemesi, hareket eden motosiklete Ferhat I.’nın atlaması saniye saniye kaydedildi.