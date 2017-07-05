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05 Temmuz 2017 10:19

Sokak hayvanlarına buzlu serinlik

Muratpaşa Belediyesi, sokak hayvanları için ilçenin farklı noktalarına yerleştirdiği su kaplarını buzlu su ile dolduruyor.

Sokak hayvanlarına buzlu serinlik

05 Temmuz 2017 10:19


Temmuz ayının ilk günü 45.4 dereceyle 88 yılın sıcaklık rekorunu kıran Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, sokak hayvanlarını buzlu su ile serinletiyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, günün ilk saatleriyle birlikte ilçenin 50 farklı noktasında parklara yerleştirilen mama ve su kaplarını ve kedi evlerini tek tek kontrol ediyor. Aralarında veteriner hekimlerin de yer aldığı ekipler önce azalan mamaları dolduruyor ardından su kaplarını buzlarla dolduruyor.


Veteriner Hekim Emrah Koroğlu, yüksek sıcaklıklarla birlikte sıvı kaybı nedeniyle hayvanlarda çeşitli hastalıkların da baş gösterdiğini belirterek, “Muratpaşa Belediyesi olarak bu tip hastalıkların önüne geçmek için çoğunluğu parklarda bulunan mama ve su kaplarımızı gün içinde kontrol edip buzlu su ile dolduruyoruz. Bizimle birlikte komşularımız da kendilerine yakın noktalarda bulunan su kaplarını kontrol ederse sıcaklıkların yüksek seviyede seyrettiği bugünlerde 4 ayaklı dostlarımız için çok önemli bir şey yapmış oluruz.”




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