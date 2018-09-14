Sokak kedilerini besledikleri için dayak yediler

Antalya'nın Kemer ilçesinde dövülerek hastanelik edilen yaşlı çift, bir kişinin sokak kedilerine yemek verdikleri için kendilerini darp ettiğini ileri sürdü.

Emekli olduktan sonra ev alarak yerleşmek üzere Ocak ayında Antalya'nın Kemer ilçesine gelen Alaeddin-Yeşim Çetinel çifti, sokak ortasında dövülerek hastanelik edildi. Çift, sokak kedilerine yiyecek verdikleri için kendilerini daha önce tehdit eden bir kişiyle tanımadıkları bir başka kişinin saldırısına uğradıklarını ileri sürdü.

Aslanbucak Mahallesi'nde kiraladıkları evin yakınlarında gördükleri sokak kedilerine yiyecek verdikleri sırada elinde tahta bir meyve kasasıyla gelen Musa Y. isimli bir kişinin kendilerine hakaret ve tehdit ederek kedilere yemek vermemelerini söylediğini, kendilerinin de şahsı sakinleştirecek sözler söyleyerek ayrıldıklarını anlatan Yeşim Çetinel (48) ve Alaeddin Çetinel (63) çifti, dün akşam saatlerinde aynı sokakta sadece akşam gezmesine çıktıkları sırada aynı şahsın ve yanındaki bir başka şahsın kendilerine saldırarak acımasızca dövdüklerini ve hastanelik ettiğini anlattı.

Kendilerine saldıran şahıslardan şikayetçi olduklarını söyleyen Alaeddin Çetinel, “Anlıyorum ki Kemer'deki bazı insanlar hayvanı sadece tabakta seviyor. " şeklinde konuştu.