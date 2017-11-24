Sokak köpeği av tüfeğiyle vurularak öldürüldü, 1 kişi gözaltına alındı

Görgü tanıklarının şüpheli bir kişinin beyaz bir arabayla uzaklaştığı ihbarından yola çıkan jandarma, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, Gündoğdu turizm bölgesinde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece silah sesini duyarak olay yerine gelen site sakinleri Karabaş isimli köpeğin yerde kanlar içinde kıvrandığını, beyaz bir aracın olay yerinden uzaklaştığını gördü. Karabaş isimli köpek vurulduktan sonra 10 metre kadar sürünerek yere yığıldı. Görgü tanığı Zülfü Durmaz "Türkiye’de sokak hayvanlarına yardım eden Alman Melek Ev Derneği bu bölgede 11 tane sokak hayvanının beslenmesi, bakımları ve tedavilerini yaptığı gibi yiyeceklerini de temin ediyor. Dernek tarafından temin edilen yiyecekleri biz site sakinleri olarak sokak hayvanlarına veriyoruz. Bölgemizde oturan ve Türk ile evli olan Dernek sorumlusu Andrea Okur, rahatsızlığı nedeniyle şu anda Almanya’da tedavi görüyor. Burada bakımı üstlenilen hayvanlar site sakinlerinin kendi köpeği gibi. Tüfekle vurulmak suretiyle öldürülen kısacası katledilen Karabaş, 1 yıl önce buraya geldiğinde bakımsız adeta kaderine terk edilmiş bir durumdaydı. Melek eV, bu köpeğin tedavisini, bakımını yaptı ve 1 yıldır besliyordu. Bu köpeğin 5 kardeşinden 3 tanesi yaşamadı. Diğer 2 kardeşi ise hala dernek tarafından bakılmakta" diye konuştu.

Akşam gördüğü aracın gece yine geldiğini belirten Durmaz "Gece motorla uzun süre takip ettim. Jandarmaya durumu haber verdim. Jandarma gelip durumu gördü. Sabah gece köpeği vurduğunu tahmin ettiğim kişi sitenin biraz ilerisindeki yoldan geçerken beni görünce kaçtı. Kimliğini ve aracını biliyorum. Jandarmaya konuyla ilgili bilgi verdim. Bu katliamı yapan kişinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Köpek de olsa bir can taşıdığı unutulmamalıdır. Bu suçu işleyenin yakalanması ve hak ettiği cezayı alması için elimden geleni yapacağım" dedi.

Zülfü Durmaz’ın verdiği bilgiler doğrultusunda çalışma başlatan Taşağıl Jandarma Karakolu ekipleri köpeği vurduğu iddia edilen İ.A isimli şahsı yakaladı.