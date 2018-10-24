Sokak ortasında ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan bir kişi sokakta ölü bulundu.

Olay, saat 04.00 sıralarında Tosmur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede yerde yatan kişinin öldüğünü tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları incelemede cesedin Hasan Özalp'a (53) ait olduğunu belirledi. Özalp'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.