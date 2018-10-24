İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokak ortasında ölü bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan bir kişi sokakta ölü bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan bir kişi sokakta ölü bulundu.


Olay, saat 04.00 sıralarında Tosmur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede yerde yatan kişinin öldüğünü tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları incelemede cesedin Hasan Özalp'a (53) ait olduğunu belirledi. Özalp'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.