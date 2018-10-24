Sokakta yaşayan yaşlı adam metruk binada ölü bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uzun süredir sokaklarda yaşadığı ileri sürülen adam metruk bir binada ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Yukarı Hisar Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde bulunan metruk binada bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve 112 sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yaşlı adamın ölü olduğunu belirledi.

Olayı ihbar eden İsmail Kiraz, çevrede inceleme yapan polise ölen şahsın 50 yıllık arkadaşı 68 yaşındaki Arif Varlı olduğunu söyledi. Kiraz, "Kendisi Kırıkkale'den hemşehrim olur. Emekli olduktan sonra o da benim gibi buraya geldi. Burada oğlu var, çocukları var. Ama hiçbirisi babalarını yanında istemedi. Yaklaşık 1 haftadır burada birlikte kalıyoruz. Birkaç gündür rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gidip geliyordu. Akşam saat 21.00 sıralarında yatıp uyuduk. Sabah kalktım kaldırmak istedim ama öldüğünü gördüm" dedi.

Arif Varlı'nın cesedi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.