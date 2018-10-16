Sokullu Caddesi 2 gün trafiğe kapalı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nün yağmur suyu çalışmaları nedeniyle Muratpaşa İlçesi Sedir Mahallesi Sokullu Caddesi'nin doğusu 18-20 Ekim tarihleri arasında trafiğe kapalı olacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, UKOME Genel Kurul kararına istinaden Muratpaşa İlçesi, Sedir Mahallesi, Sokullu Caddesi'nin batı aksının Vatan Bulvarı ile 620 sokak arasında kalan kısmı, yağmur suyu inşaat çalışmaları nedeniyle 18 Ekim- 20 Ekim 2018 tarihleri arasında trafiğe kapatılacak. Sürücüler alternatif güzergah olarak 625 Sokak-Tonguç Caddesi-Eski Şarampol Caddesi güzergahlarını kullanacak.