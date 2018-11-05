Son pişmanlık fayda etmedi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan hırsızlık şüphelisi pişman olarak polis merkezine teslim oldu. Gözaltına alınan kapkaççı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, geçen Cuma günü saat 02.30 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi, Keykubat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sezer Ö., plakası belirtilmeyen motosikletiyle yaya halde ilerleyen Havva K.'nin yanına sokularak çantasını almak istedi. Sokak ortasında Havva K.'nin direnmesi sonucu çantasını alamayan Sezer Ö., kadının arka cebindeki cep telefonunu alarak olay yerinden motosikletiyle hızla uzaklaştı. Bunun üzerine Havva K. polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Suçunu itiraf etti

Polis ekipleri kapkaççıyı bulmak için ilçede araştırma yaparken, Sezer Ö., bir gün sonra saat 01.30 sıralarında Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Sezer Ö., alkollü olduğunu, çaldığı cep telefonunu Gazipaşa'da bir telefoncuya 200 TL'ye sattığını, telefonun arka kısmında bulunan 100 TL'yi ise harcadığını itiraf etti. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sezer Ö. sulh hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.