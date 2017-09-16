Sonbahar spor okulları başlıyor

Muratpaşa Belediyesi, 6 bin 614 kayıtlı öğrencisiyle 24 ayrı branşta gerçekleşen yaz dönemi spor okulları tamamlanırken sonbahar kayıt takvimi de belli oldu. 30 Eylül - 30 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek sonbahar dönemi spor okulları için kayıtlar, 15 Eylül Cuma itibariyle başladı. 1 ay boyunca açık kalacak kayıtlar için Turunç Masa’nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezini aramak yeterli olacak.

Okul saatleri dikkate alındı

Muratpaşa Belediyesi sonbahar dönemi spor okulları farklı yaş gruplarına yönelik 15 ayrı branşta açılacak. Çocuk ve gençlere yönelik futbol, tenis, basketbol, hentbol, voleybol, jimnastik, taekwondo, kick boks, güreş, badminton ve squash branşlarında antrenmanlar okul saatleri dikkate alınarak hazırlandı.

Hokey devam ediyor

Yaz dönemi spor okulunda Antalya’da bir ilk gerçekleştirilerek programa alınan hokey, sonbahar döneminde de devam edecek. 8 - 13 yaş grubuna yönelik hokey antrenmanları hafta sonları 75’inci Yıl ve Çağlayan spor tesisleriyle Salı ve Perşembe günleri Ermenek İlköğretim Okulu Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Sabah sporu başlıyor

Sonbahar dönemiyle birlikte yetişkinlere yönelik Bayındır Park, Güzeloluk Mahallesi Kültür Sitesi, Yeşilbahçe Yaşlı Evi, Astur Sitesi, Yenigöl Mahallesi Salonu, Demircikara Mahallesi Olimpik Spor Tesislerinde hafta içi düzenlenen sabah sporları da geri dönüyor. Muratpaşa’nın 15 ayrı noktasında, güne Pazartesi’den Cuma’ya pilates ve stepten oluşan sabah sporuyla başlanacak.

Süleyman Erol Yüzme Havuzunda haftada 4 gün saat 15.00’de su cimnastiği de bu dönem açılacak kurslar arasında yer alıyor. Ayrıca OYAK Spor Tesisi’nde Pazar hariç her gün saat 08.00’den 12.00’ye ve 16.00’dan 20.00’ye 16 yaş ve üstü katılımına açık fitness programı da düzenlenecek.

Muratpaşa Belediyesi’nin ‘Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Okullar Hayat Olsun” programı kapsamında inşa ettiği spor salonları Dilşad Refizade, Güzeloba, Namık Kemal ilköğretim okulları spor salonunda hafta içi saat 20.00’de başlangıç düzeyi badminton kursları da verilecek.