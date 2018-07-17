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17 Temmuz 2018 15:09

Sosyal medyada Burdur ve Isparta tanıtımı

Sosyal medya fenomenleri ve bloggerlar Isparta ve Burdur’un lavanta ile tarihi ve doğal değerlerinin tanıtımını yaptı.

Sosyal medyada Burdur ve Isparta tanıtımı

17 Temmuz 2018 15:09


Sürdürülebilir turizm ve bölge ağırlıklı yeni tur programlarının oluşturulması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar işbirliğinde çalışmalarını sürdüren Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), sosyal medya fenomenlerine yönelik yeni bir tanıtım programı gerçekleştirdi. BAKA, Isparta ve Burdur’un lavanta ile tarihi ve doğal değerlerin tanıtımı için binlerce takipçisi bulunan sosyal medya fenomenleri ve bloggerları bölgeye getirdi. Isparta ve Burdur’da sürdürülen lavanta kırsal turizm faaliyetlerinin daha geniş kitlelere ulaşması ve tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen tura katılan heyet üyelerinin, ‘Benzersiz mi? Kesinlikle eşsiz’, ‘Bu nefis yeri görmen lazım’, ‘Manzarası muazzam’ gibi ifadeleriyle yaptığı paylaşımlar kısa sürede binlerce kez izlenip, binlerce beğeni aldı.


BAKA’nın 3 günlük tanıtım turu programına her birinin binlerce takipçi bulunan ‘yoldaolmak’, ‘gezgininayakizleri’, ‘gezimanya’, ‘gezmelerdeyim’ ve ‘travelin’man Turkey’ temsilcilerinden oluşan 6 kişilik heyet katıldı. Tanıtım ve bilgilendirme programında konuk heyet üyeleri, Burdur ve Isparta’da Kuyucak ile Akçaköy’deki lavanta tarlalarını, Sagalassos ve Kibyra antik kentlerini, eşsiz güzellikleriyle çekim merkezi olan Salda ve Eğirdir göllerini, Eğirdir Kalesi’ni, Canada’yı, Atabey İslamköy’deki Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi’ni, Burdur’daki Lisiana Doğa’yı gezdi.




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