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06 Ocak 2017 22:22

Sosyal medyada PKK propagandasına tutuklama

Sosyal medyada PKK propagandasına tutuklama

06 Ocak 2017 22:22

Antalya’nın Kumluca ilçesinde sosyal medya üzerinden "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin 1’i tutuklandı.
Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken 2 kişi ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen M.E.K. (26) tutuklanırken eşi F. K. (22) savcılık sorgusundan sonra serbest bırakıldı.



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