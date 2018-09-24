Sosyal medyadan polise hakaret eden muhtar adliyede

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekiplerinin kendisine haksız yere 4 bin TL ceza kestiğini iddia ederek, sosyal medyadan hakaret eden mahalle muhtarı adliye sevk edildi. Muhtar, basın mensuplarının devletten maaş alıyorsun, devletin polisine neden hakaret ediyorsun sorusuna 'Özür dilerim' diye cevap verdi.

Alanya'nın Karapınar Mahallesi'nde muhtar olan ve 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde bu kez Güllerpınarı Mahallesi'ne adaylığını ilan eden Kadir Güneş iddiaya göre kendisine ceza kesen trafik polislerine sosyal medya hesabı üzerinden hakaret etti. Hastane kavşağında trafik polisleri tarafından kendisine ceza 4 bin TL kesildiğini söyleyerek sosyal medya hesabı üzerinden trafik polisleri hakkında ağır sözler sarf eden Kadir Güneş yaptığı paylaşımında ‘Arkadaşlar, bugün polisler hastane kavşağında bana 4 bin TL ceza yazdı. Ben trafiğe çıkmadım. Dururken yazdı. Türk polisi siz buysanız, yazıklar olsun. Doğuda geberdiğinizde üzülürdüm. Geberin, üzülürsem namerdim. İnşallah geberirsiniz alayınız' ifadelerini kullandı. Sosyal medyada paylaşılan yazılar üzerine harekete geçen Alanya İlçe Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri muhtar Güneş'i gözaltına aldı. Gözaltına alınan muhtar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Özür diledi

Güneş' adliyeye getirildiği sırada basın mensuplarının devletten maaş alıyorsun, devletin polisine neden hakaret ediyorsun sorusuna 'Özür dilerim' diye cevap verdi.

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