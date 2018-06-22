Sosyal projelere Ebru Türel damgası

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in eşi Ebru Türel, sosyal sorumluluk projeleri ile büyük katkı sağlıyor. Başkan Türel’in sosyal hizmetlerdeki en büyük destekçisi ve yardımcısı olan Ebru Türel’in fikir anneliğini yaptığı ve öncülük ettiği projeler, Türkiye’ye model oluyor. ASMEK, AKBEM, Engelli Rehabilitasyon Merkezi, Engelli Mola Evi, Engelli Plajı, Öğrenciye Tatil İyi Gelecek, Mavi Ev, Palyatif Bakım Merkezi, Parkinson Okulu, En Yeni Antalyalı gibi örnek projelerin altında Ebru Türel’in imzası bulunuyor. Ebru Türel, ayrıca her hafta dezavantajlı bölgelerde ev ziyaretleri de yapıyor.

ASMEK

Ebru Türel, önderliğinde 2005 yılında kurulan ASMEK vatandaşları meslek sahibi yapmayı ve ara eleman ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor. Sanat ve hobi kursları ile de Antalyalıların sosyal yaşamlarına katkı sağlıyor. ASMEK’te bugüne kadar 223 bin kursiyer eğitim alırken, 561 branşta 9 bin 201 kurs açıldı. Antalya’nın en büyük okulu ve yaygın eğitim kurumu olan ASMEK’teki kursları tamamlayan kadınlar, yine Ebru Türel’in öncülüğünde kurulan Kadın İşgücü Geliştirme Merkezi (KİGGEM) desteğiyle işyeri açabiliyor.

Engelli Rehabilitasyon Merkezi

Döşemealtı’ndaki Özel Eğitim Okulu ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi Büyükşehir Belediyesi için önemli bir proje. 700 özel bireyin hizmet aldığı Türkiye’nin en büyüğü olan merkezde engelli bireylerin hayata ve istihdama kazandırılması noktasında da çok önemli çalışmalar yürütülüyor. Öğrenciler atölyelerde sabun, hediyelik eşya, pide gibi üretimlerin yanında özel sektöre de paketleme tasnif işleri de yapıyor. G20 için Antalya’ya gelen dünya liderlerinin eşlerinin de takdirini toplayan merkezde iş atölyelerinin yanında özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti veriliyor. Merkezde 48 derslik,13 atölye, konferans salonu, yemek salonu, 86 yatak kapasiteli otel, olimpik yüzme havuzu, hidroterapi havuzu, kapalı spor salonu, açık oyun parkı, bitki ve hayvan uğraş birimleri ve fizyoterapi üniteleri bulunuyor.

Çocuklar için AKBEM

Atatürk Kültür Bilgi Eğitim Merkezleri’nin de (AKBEM) çocuklar için matematik, yabancı dil, fen bilgisi gibi etütler verilerek okul dersleri destekleniyor. Aynı zamanda sanat, müzik ve drama eğitimleri ile çocukların kültürel ve sosyal yaşam kaliteleri artırılıyor. 6’sı ilçelerde olmak üzere toplam 13 AKBEM bulunuyor. 4 yılda yaklaşık 60 bin çocuk AKBEM’lerden faydalandı.

Engelli Mola Evleri

Türkiye’ye model olacak Engelli Mola Evleri, Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ilk etapta Konyaaltı, Kepez ve Muratpaşa’da hizmete açıldı. Ailelerin engelli çocuklarını güvenle emanet edebildiği Mola Evleri, özel çocukların sosyal becerilerini geliştirebileceği alanlar olarak öne çıkıyor. Proje, Antalya’da yaşayan özel gereksinimli çocuk sahibi olan ailelere büyük kolaylık sağlıyor. Ailelerin sosyal ve kültürel yaşama entegre olabilmelerini, çocuklarıyla ilgilenirken yapamadıkları günlük rutin işlerini de yapabilmelerine imkan tanıyor. Aileler, çocuklarını kısmi zamanlı veya günübirlik olarak Mola Evine emanet edebiliyor.

ASFİM

Sağlıklı ruh ve beden sağlığı için spora büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, Antalya Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM) ile Antalyalılara ücretsiz spor imkanı sunuyor. İlçeler de dahil 10 şubesi bulunan ASFİM’de uzmanlar ve diyetisyen eşliğinde vatandaşlara zumba, pilates dersleri ile fitness hizmeti veriliyor. ASFİM’lerde 4 yılda 70 bin kişi sporla buluştu.

Ev konforunda palyatif bakım

Antalya’ya kazandırılan Palyatif Bakım Merkezi tıbbi ihtiyaç gerektiren evde bakım hastaları için büyük bir umut oldu. 80 hasta kapasiteli bu merkezde, yatalak durumdaki hastaların bakımları özenle yapılıyor. Ev ortamını aratmayan bir konfor ve ortamda bakılan merkezde hasta ve yakınlarının günlerini mutlu ve huzurlu geçirmesi sağlanıyor.

Mavi Ev Türkiye’ye örnek oldu

Avrupa’nın da en önemli Alzheimer merkezlerinden biri olan ’Mavi Ev’, yaşlanmaya bağlı olarak görülen Alzheimer ve Demans hastalıklarının seyrinin değiştirilebileceği çalışmalarla Türkiye’ye örnek oldu. Mavi Ev’de yaşlılar, uzmanlar eşliğinde yaptıkları aktivitelerle hem eğleniyor hem de zihinlerini tazeliyor.

En yeni Antalyalı

Hemşerilik bilincini geliştirip, aidiyet duygusunu ortaya çıkarmayı amaçlayan “En Yeni Antalyalı Projesi” ile yeni doğan bebekler hastanelerde ziyaret edilip, “Hoş geldin” deniliyor. Yeni doğum yapan kadınlara içinde battaniye, yastık, bebeğin ilk tekmelemesinden, ilk adımına ve kelimesine kadar bütün evrelerini yazacakları ‘bebeğin güncesi’ bulunan çanta hediye ediliyor.

Başarılı Öğrenciye Tatil

Okul birincilerini tatille ödüllendirdiği “Başarılı Öğrenciye Tatil İyi Gelecek” projesi Ebru Türel’in diğer bir örnek projesi. Proje kapsamında öğrenciler aileleriyle birlikte 5 yıldızlı otellerde unutulmaz bir tatil geçiriyor. Öğrenciler ailelerine tatil hediye etmenin mutluluğunu yaşarken aileler de çocuklarının başarılarıyla gururlanıyor. Proje kapsamında 4 yıldır tatile gönderilen kişi sayısı ise 10 bini buldu.

Engelsiz Plaj

Büyükşehir Belediyesi’nin Konyaaltı Sahili’nde hizmete sunduğu ‘Engelsiz Plaj’ herkesin takdirini topluyor. Engeli dolayısıyla denize giremeyen ya da çok zor şartlarda Akdeniz’le buluşabilen engelliler artık özel platforma sahip asansör aracılığıyla tek başlarına rahatlıkla denize girebiliyor.

Gelinlik Bankası

Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Ev Eşyası ve Giysi Dağıtım Merkezi’nde vatandaşların bağışladığı gelinlikler ve nişanlıklar, tadilat sonrası ’Gelinlik Bankası’nda sergileniyor. Yardımsever modacıların gönderdiği sıfır gelinlikler de yer alıyor.

Mağazada ihtiyaç sahipleri hayatlarının en mutlu gününde istediği gelinliği giyme fırsatı buluyor.

Parkinson Okulu

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirerek, ‘Parkinson Okulu’nu hayata geçirdi. Parkinson hastalarına yönelik ASFİM bünyesinde başlatılan ücretsiz program ile fizyoterapist ve diyetisyenler eşliğinde Parkinson hastalarına refleks ve kaslarını güçlendirme eğitimleri veriliyor.