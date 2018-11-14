‘Sosyete Pazarı' yeni yerinde

Antalya'da ‘Sosyete Pazarı' olarak bilinen Cumartesi Pazarı, bu haftadan itibaren 10 bin metrekare genişliğe sahip açık pazar alanında kurulacak.

Muratpaşa Belediyesi, Antalya'da ‘Sosyete Pazarı' olarak bilinen Cumartesi günleri Şirinyalı Mahallesi'nde kurulan semt pazarını sokak aralarından çıkarttı. Pazar, yine kurulduğu yerde yaklaşık 10 bin metrekare genişliğindeki alana alınması için başlayan çalışmalar kapsamında pazar esnafı yer kuralarını çekti, tezgah genişlikleri ve yerleri yeniden belirlenip çizgiler çizildi.

Pazarın 17 Kasım Cumartesi gününden itibaren aynı yerde fakat düzenli açık pazar alanında kurulmaya başlanacağını belirten Başkan Uysal, Muratpaşa'da mahalle sakinlerinin daha sağlıklı, hijyenik ve rahat ortamlarda alışveriş yapabilmeleri için sokak pazarlarını düzenli pazar yerlerine taşıdıklarını söyledi. Sokaklarda pazar kurulmasının Antalya'ya yakışan bir durum olmadığını belirten Başkan Uysal, “Kurulduğu mahallede günlük hayatı felç noktasına getiren, apartman girişlerini kapatan, itfaiye ve ambulans girişlerini neredeyse imkansız kılan bu olumsuz durum artık ortadan kalkıyor. Her vatandaşın rahatlıkla alışveriş yapabildiği, geniş aralıklı Pazar yeri, tüm komşularımıza en güzel hizmeti verecek şekilde düzenlendi” dedi.

Sebze ve meyvenin en iyisinin, en tazesinin en uygun fiyatla pazarlarda bulunabileceğini belirten Başkan Uysal, hayata geçirilen düzenlemelerle pazarların alışveriş için tercih edilen noktalar haline geldiğini söyledi. Bununla birlikte pazar esnafını da kalıcı hak sahibi olma noktasına taşıdıklarının altını çizen Başkan Uysal, böyle bir düzenlemenin de şimdi Cumartesi Pazar'ı için hayata geçirildiğini aktardı. Başkan Uysal, “Cumartesi Pazarı sevilen, turistlerin de çok alışveriş yaptığı Antalya'nın önemli pazarlarından bir tanesi. Şimdi bu pazarımızı kurulduğu yerde, yeri değişmeden atıl ve boş duran bir alana alma çalışmalarını tamamladık. Yeni düzenlemeyle gerek mahalle sakinleri gerekse Antalya'nın farklı mahallerinden alışverişe gelen komşularımız rahat edecek. Geniş tezgah aralarıyla insanlarımızın rahatça alışveriş yapabileceği bir ortam sağlıyoruz. Bir sokak pazarımız açık alan pazarına dönüşüyor. Herhangi bir olumsuzluk halinde, ambulans ve itfaiye gibi acil hizmet araçları kolaylıkla müdahalede bulunabilecek.”