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23 Aralık 2017 10:57

Soyduğu evin sahibine yakalandı

Antalya’nın Aksu ilçesinde bir evden cep telefonu ve takı eşyaları çalan hırsız, ev sahibi tarafından yakalanarak jandarma ekiplerine teslim edildi.

Soyduğu evin sahibine yakalandı

23 Aralık 2017 10:57


Olay dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksu’nun Gökdere Mahallesi’nde çiftçilikle uğraşan Durmuş ve Tanju Dal kardeşler seralarına ilaçlamaya gitti. İlaçlama sonrası eve gelen ikili, evlerinin pencerelerinin açık olmasından şüphelenerek hemen içeri girdi. İçerinin dağınık olduğunu ve yerde çamur izleri olduğunu gören Durmuş Dal, hemen dışarı çıkarak hırsızı aramaya başladı.


Evin altında bir arabanın park ettiğini gören Dal, arabanın yanında M.Y. ile karşılaştı. Durmuş Dal’ın M.Y’nin üzerinde yaptığı aramada abisine ait cep telefonu çıktı. Bunun üzerine Dal, jandarma ekiplerine haber verdi. Gözaltına alınan M.Y’nin sorguda yapılan aramasında üzerinde evden çalındığı belirlenen takı eşyaları da çıktı. M.Y’nin jandarmada sorgusunda hırsızlık olayını itiraf ettiği ve bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.




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