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23 Mayıs 2018 18:20

Sözen’den Manavgat ırmağı uyarısı

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Irmağı’nda yüzmenin tehlikeli ve yasak olduğunu hatırlatarak uyarılarda bulundu.

Sözen’den Manavgat ırmağı uyarısı

23 Mayıs 2018 18:20


Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, son günlerde Manavgat Irmağı’nda yaşanan kayıp ve boğulma vakaları üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Irmaktaki su seviyesinin değişmesi ve dikkatsizlik nedenleriyle son günlerde üzücü boğulma olaylarının yaşandığını aktaran Başkan Sözen, "Öncelikle kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Bu konuda yaşadığım derin üzüntümü de buradan belirtmek istiyorum. Manavgat Belediyesi olarak su seviyesi değişkenliklerinde gerekli uyarıları rutin olarak yapmaktayız. Manavgat Irmağı’na düşerek kaybolan 5 yaşındaki Samet Durmuş Vurkun yavrumuz için yapılan arama çalışmalarının sevindirici bir sonuç vermesini diliyorum. Manavgat Irmağı’nda yüzmenin tehlikeli ve yasak olduğunu bir kez daha hatırlatarak, çocuklarımızın can güvenliği için vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını çok önemle rica ediyorum" dedi.




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