Spa çalışanları sezona veda ettiler

Antalya'da spa personeli turizm sezonu sonrası düzenlenen moral gecesinde bir araya geldi.

Amon SPA Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Sönmez'in ev sahipliğini yaptığı geceye şirketin farklı otellerde bulunan çalışanları ve yöneticileri katıldı. Başarılı bir turizm sezonunu geride bıraktıklarını belirten Sönmez, sezon boyunca gösterilen özverili çalışmadan dolayı tüm personeline teşekkür etti. Firma olarak büyük bir aile olduklarını belirten Sönmez, “Böyle bir aile ortamında çalışmak başarıyı da beraberinde getiriyor. Çok yoğun ve çok güzel bir sezonu geride bıraktık. Umarım bu birliğimiz ve beraberliğimiz sayesinde önümüzdeki sezonda aynı başarıyı tekrar edeceğiz. Ben hem bu sezon için hem de bu güzel aileyi oluşturduğunuz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Spa çalışanları gecenin ilerleyen saatlerine kadar sezonun yorgunluğu eğlenerek atarken, kutlamanın sonunda sezonun güzel geçmesinden dolayı başarı pastasını hep birlikte kestiler.