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05 Mayıs 2018 20:15

Spor Toto Süper Lig: A. Alanyaspor: 1 - Osmanlıspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 32.

Spor Toto Süper Lig: A. Alanyaspor: 1 - Osmanlıspor: 0 (İlk yarı)

05 Mayıs 2018 20:15

haftasında Aytemiz Alanyaspor, Osmanlıspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada Emre Akbaba’nın pasıyla sol kanattan topla buluşan Villafanez’in ortasında ceza sahası içinde Douglas’ın şutu üstten auta çıktı.


13. dakikada Welinton’un ceza alanı dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta top az farkla auta çıktı.


33. dakikada Villafanez’in savunmanın arkasına gönderdiği topla ceza sahası içinde buluşan Emre Akbaba’nın şutu filelere gitti. 1-0


40. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Douglas’ın şutunda Karcemarskas gole izin vermedi.



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx


Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz xx, Lamine Gassama xx, Fabrice N’Sakala xx, Welinton Silva xx, Giorgos Tzavellas xx, Lucas Villafanez xxx, Giannis Maniatis xx, Isaac Sackey xxx, Efecan Karaca xx, Emre Akbaba xxx, Dyanfres Douglas xx


Yedekler: Ufuk Ceylan, Barış Başdaş, Berkan Emir, Birol Parlak, Cenk Ahmet, Fofana, Augusto, Taha Yalçıner, Wanderson


Teknik Direktör: Mesut Bakkal


Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Yalçın Ayhan xx, Numan Çürüksu x, Tiago Pinto x, Luiz Carlos x, Regattin xx, Aminu Umar xx, Lembi x, Ceyhun Gülselam x, Musa Çağıran x, Cikalleshi x


Yedekler: Ahmet Eyüp, Muhammed Bayır, Anıl Karaer, Andreas Maxso, Ali Eren İyican, Furkan Özçal, Özer Hurmacı, Mehmet Güven


Teknik Direktör: İrfan Buz


Gol: Emre Akbaba (dk. 33) (Aytemiz Alanyaspor)


Sarı kartlar: Giorgos Tzavellas, Isaac Sackey (Aytemiz Alanyaspor), Yalçın Ayhan (Osmanlıspor)




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