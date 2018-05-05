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05 Mayıs 2018 21:04

Spor Toto Süper Lig: A. Alanyaspor: 1 - Osmanlıspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 32.

Spor Toto Süper Lig: A. Alanyaspor: 1 - Osmanlıspor: 1 (Maç sonucu)

05 Mayıs 2018 21:04

haftasında Aytemiz Alanyaspor, Osmanlıspor’u ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (ikinci yarı)


46. dakikada Lumanza ceza sahasına gönderdiği ortaya Umar kafayla topu penaltı noktasına çıkardı. Alanyaspor defansı son anda topu uzaklaştırdı.


49. dakikada Alanyaspor ceza sahası dışındaki mücadelede Musa Çağıran topu Ceyhun Gülselam’a çıkardı. Bu futbolcunun uzaktan çektiği şut kaleci Haydar Yılmaz’ın sağından filelerle buluştu. 1-1


55. dakikada sağ kanattan Efecan Karaca topu ceza sahasına koşu yapan Emre Akbaba’ya yükseltti. Emre’nin gelişine vuruşunda top Karcemarskas’ta kaldı.


65. dakikada Tzavellas’ın sağ kanatta uzun gönderdiği topu kontrol eden Villafenez ceza sahası yayı üzerindeki müsait pozisyondaki Emre Akbaba’ya çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda top üstten dışarı çıktı.


66. dakikada Osmanlıspor gole çok yaklaştı. Yapılan pres sonucu topla buluşan Musa Çağıran ceza sahası içine topu gönderdi. Umar’ın vuruşunda top üst direğin yanından dışarı çıktı.



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx


Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz xx, Lamine Gassama xx, Fabrice N’Sakala xx, Welinton Silva xx, Giorgos Tzavellas xx, Lucas Villafanez xxx, Giannis Maniatis xx, Isaac Sackey xxx (Taha dk. 70 xx)


Efecan Karaca xx (Cenk Ahmet dk. 77 xx), Emre Akbaba xxx (Berkan Emir dk. 89 ?) Dyanfres Douglas xx


Yedekler: Ufuk Ceylan, Barış Başdaş, Birol Parlak, Fofana, Augusto, Yalçıner, Wanderson


Teknik Direktör: Mesut Bakkal


Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Yalçın Ayhan xx (Anıl dk. 85 ?), Numan Çürüksu x, Tiago Pinto x, Luiz Carlos x (Muhammet Bayır dk. 62 xx), Regattin xx, Aminu Umar xx, Lembi x, Ceyhun Gülselam x, Musa Çağıran x (Özer dk. 87 ?), Cikalleshi x


Yedekler: Ahmet Eyüp, Andreas Maxso, Ali Eren İyican, Furkan Özçal, Mehmet Güven


Teknik Direktör: İrfan Buz


Goller: Emre Akbaba (dk. 33) (Aytemiz Alanyaspor), Ceyhun Gülselam (dk. 49) (Osmanlıspor)


Sarı kartlar: Tzavellas, Sackey, N’Sakala, Maniatis, Gassama, Taha (Aytemiz Alanyaspor), Yalçın, Pinto (Osmanlıspor)




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