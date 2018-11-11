Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Akhisarspor: 0 (İlk Yar)

Spor Toto Süper Lig’in 12.
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada sağ kanattan Sangare'in ceza sahası içine ortasında defans oyuncuları topu uzaklaştırdı.
14. dakikada Hakan Özmert'in ortasında Doukara'ın kafa ile vuruşunda top kalecide kaldı.
21. dakikada Hakan Özmert'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Doğukan, topu yerden içeri gönderdi. Sissoko son anda topu uzaklaştırmayı başardı.
40. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, arka direkte topla buluşan Maicon istediği vuruşu yapamadı. Akhisarspor savunması ise topu uzaklaştırmayı başardı.
42. dakikada ceza alanında topla buluşan Onur'un sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda Boffin topa hakim oldu.
Stat: Antalya Stadyum
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez
Antalyaspor: Boffin, Celustka, Diego, Cissokho, Nazim Sangare, Chico, Maicon, Doğukan, Hakan Özmert, Yekta Kurtuluş, Doukara
Yedekler: Ferhat, Salih, Bahadır, Barrada, Osman, Serdar Özkan, Zeki Yıldırım, Olcan, Mevlüt Erdinç, Drole
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Akhisarspor: Fatih Öztürk, Lopes, Kadir Keleş, Avdija Vrsajevic, Aykut , Barbosa, Sissoko, Güray, Josue, Onur, Manu
Yedekler: Lukac, Bilal Kısa, Göksu, Eray, Onurcan, İlke,Larsson
Teknik Direktör: Cihat Arslan