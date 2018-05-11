Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Başakşehir: 1 (İlk Yarı)

hafta açılış maçında Antalyaspor, Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı Başakşehir’in 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk Yarı)
8. dakikada rakip ceza sahası içinde kısa pasla topla buluşan Jevtovic’in kaleye şutunda Da Costa topu kornere gönderdi.
18. dakikada Jevtovic orta sahadan aldığı topla rakip ceza sahası içine girdi. Kalenin sol çaprazdan Jevtovic’in vuruşunda kaleci Volkan topu kornere çeldi.
19. dakikada sağ kanattan Nazim Sangare’nin ceza sahası içine ortasında topla buluşan Jevtovic’in vuruşunda savunma oyuncuları tehlikeli uzaklaştırdı.
30. dakikada sol kanattan ilerleyen Eljero Elia, altıpasa içine topu gönderdi. Önündeki topa hareketlenen Bajic’in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
Stat: Antalya Stadyumu
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Kerem Ersoy xx, Serkan Olguncan xx
Antalyaspor: Boffin x, Nazım Sangare xx, Djourou xx, Diego xx, Celustka x, William xx, Yekta xx, Jevtovic xx, Emre Güral x, Maicon x, Doukara xx
Yedekler: Ozan, Ferhat, Yusuf, Chico, Harun, Deniz Kadah, Musa, Danilo
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Clichy xx, Epureanu x, Da Costa xx, Caiçara x, Emre Belözoğlu x, Mahmut xx, Visca x, Bajic xxx, Elia x, Adebayor xx
Yedekler: Mert, Attamah, Stefano, Mevlüt Erdinç, Chedjou, Tunay, Kerim Frei, Uğur, Alparslan, Gökhan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Gol: Bajic (dk. 30) (Başakşehir)