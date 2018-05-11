Diğer
Kategoriler
11 Mayıs 2018 20:52

Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Başakşehir: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig 33.

Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Başakşehir: 1 (İlk Yarı)

11 Mayıs 2018 20:52

hafta açılış maçında Antalyaspor, Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı Başakşehir’in 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk Yarı)


8. dakikada rakip ceza sahası içinde kısa pasla topla buluşan Jevtovic’in kaleye şutunda Da Costa topu kornere gönderdi.


18. dakikada Jevtovic orta sahadan aldığı topla rakip ceza sahası içine girdi. Kalenin sol çaprazdan Jevtovic’in vuruşunda kaleci Volkan topu kornere çeldi.


19. dakikada sağ kanattan Nazim Sangare’nin ceza sahası içine ortasında topla buluşan Jevtovic’in vuruşunda savunma oyuncuları tehlikeli uzaklaştırdı.


30. dakikada sol kanattan ilerleyen Eljero Elia, altıpasa içine topu gönderdi. Önündeki topa hareketlenen Bajic’in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1



Stat: Antalya Stadyumu


Hakemler: Ali Palabıyık xx, Kerem Ersoy xx, Serkan Olguncan xx


Antalyaspor: Boffin x, Nazım Sangare xx, Djourou xx, Diego xx, Celustka x, William xx, Yekta xx, Jevtovic xx, Emre Güral x, Maicon x, Doukara xx


Yedekler: Ozan, Ferhat, Yusuf, Chico, Harun, Deniz Kadah, Musa, Danilo


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Clichy xx, Epureanu x, Da Costa xx, Caiçara x, Emre Belözoğlu x, Mahmut xx, Visca x, Bajic xxx, Elia x, Adebayor xx


Yedekler: Mert, Attamah, Stefano, Mevlüt Erdinç, Chedjou, Tunay, Kerim Frei, Uğur, Alparslan, Gökhan


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Gol: Bajic (dk. 30) (Başakşehir)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç