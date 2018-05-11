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11 Mayıs 2018 21:59

Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Başakşehir: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig 33.

Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Başakşehir: 2 (Maç sonucu)

11 Mayıs 2018 21:59

hafta açılış maçında Antalyaspor, Başakşehir’e 2-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada sol kanattan Yekta’nın ceza sahası içine ortasında Djourou topla buluştu. Djourou’nun penaltı noktasının hemen gerisinden vuruşunda top kalenin yanından dışarı çıktı.


62. dakikada sol kanatta kısa pasla topla buluşan Eljero Elia ceza sahası dışından kaleye şutunu çekti, top kaleci Boffin’in kontrolünde kaldı.


76. dakikada Emre Belözoğlu Yekta’dan kaptığı topla ceza sahası yayına girdi. Emre’nin pasıyla buluşan Edin Visca ceza sahası içi sağ çaprazdan topu ağlarla buluşturdu. 0-2



Stat: Antalya


Hakemler: Ali Palabıyık xx, Kerem Ersoy xx, Serkan Olguncan xx


Antalyaspor: Boffin x, Nazım Sangare xx, Djourou xx, Diego xx, Celustka x, William xx, Yekta xxx, Jevtovic xx (Harun dk. 86 ?), Emre Güral x (Deniz Kadah dk. 66 xx), Maicon x (Danilo dk. 78 x), Doukara xx


Yedekler: Ozan, Ferhat, Yusuf, Chico, Musa


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xxx, Clichy xxx, Epureanu xx, Da Costa xx, Caiçara x, Emre Belözoğlu x (Gökhan dk. 77 x), Mahmut xx (Attamah dk. 90 ?), Visca xxx, Bajic xxx (Napoleoni dk. 72 x), Elia x, Adebayor xx


Yedekler: Mert, Mevlüt Erdinç, Chedjou, Tunay, Kerim Frei, Uğur, Alparslan


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Goller: Bajic (dk. 30), Visca (dk. 76) (Başakşehir)


Sarı kartlar: Maicon (Antalyaspor), Epureanu (Başakşehir)




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