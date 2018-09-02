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02 Eylül 2018 22:38

Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0- Çaykur Rize: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper ligin 4.

Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0- Çaykur Rize: 1 (İlk Yarı)

02 Eylül 2018 22:38

haftasında Çaykur Rizespor, karşılaşmanın ilk yarısında Antalyaspor karşısında 1-0 galip ayrıldı.



Maçtan dakikalar (İlk Yarı)


4. dakikada Yekta’nın sağ kanat rakip ceza sahasının dışından kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortasında savunma topu uzaklaştırdı.


29. dakikada Doukara sol kanat ceza sahası yan çizgisinden ortasını yaptı ancak savunma topu uzaklaştırdı.


39. dakikada Antalyaspor’da Bahadır Öztürk, ceza sahası içerisinde ikili mücadelede Aminu Umar’a faul yaptı maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.


40. dakikada penaltıyı kullanan Marwane Saadane meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0



Stat: Antalya


Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, İrahim Çağlar Uyarcan xx


Antalyaspor: Boffin x, Celustka x (Cissokho dk. 26 x), Bahadır x, Diego Angelo xx, Nazim Sangare xx, Doğukan xx, Harun xx, Danilo xx, Hakan Özmert x, Yekta Kurtuluş x, Doukara x


Yedekler: Ferhat, Salih, Musa Nizam, Chico, Birkan, Osman, Serdar, Mevlüt Erdinç, Jean-Armel Drole


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Mehmet Uslu xx, Orhan x, Jakub Brabec x, Ali Çamdalı xx, Süleyman Koç x, Fernando Boldrin x, Aminu Umar xx, Marwane Saadane xxx, Robin xx, Vedat x


Yedekler: Cihan, Samir Ujkani, Koray, Armand Traore, Matic Fink, Jaroslaw Jach, Montassar Talbi, Mustafa, Abdullah, Samudio


Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez


Gol: Marwane Saadane (dk. 40) (Çaykur Rizespor)


Sarı Kartlar: Hakan Özmert (Antalyspor), Süleyman (Çaykur Rizespor)




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