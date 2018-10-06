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Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 8.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar(İlk yarı)


1. dakikada Antalyaspor'un hücumunda defansın arkasına atılan pasa Macion hareketlendi. Maicon'dan önce topa yetişen Muslera'nın vuruşunda kırmızı-beyazlı futbolcuya çarpan top kale direğinden auta çıktı.


9. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Belhanda pasını penaltı noktası hizasındaki Rodrigues'e çıkardı. Bu futbolcunun şutu kalecide kaldı.


12. dakikada Ndiaye'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin yanından auta çıktı.


33. dakikada Hakan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Celutska'nın kafası arka direk dibindeki Diego'nun önüne düştü. Diego'nun sol ayakla gelişine sert şutu üstten auta çıktı.


44. dakikada Galatasaray'ın kazandığı penaltı VAR ile iptal edildi. Sol kanattan Ömer'in ceza sahasına ortasında Cissokho'nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Cüneyt Çakır, VAR'dan izlediği pozisyonun ardından penaltı kararını iptal etti.



Stat: Antalya


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun


Antalyaspor: Boffin, Sangare, Celutska, Diego, Cisshokho, Chico, Hakan, Yekta, Maicon Marques, Doğukan, Doukara


Yedekler: Ferhat,Ozan Evrim Özenç, Osman, Danilo, Mustafa, Harun, Salih, Birkan,Bahadır,Musa


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Galatasaray: Muslera, Mariano, Serdar, Ozan Kabak, Ömer, Ndiaye, Fernando, Belhanda, Rodrigues, Onyekuru, Sinan,


Yedekler: İsmail, Maicon, Ahmet, Linnes, Nagatomo, Donk, Atalay, Feghouli, Yunus


Teknik Direktör: Fatih Terim


Sarı kartlar: Maicon (Antalyaspor), Sinan(Galatasaray)

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