Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 8.
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor, sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada ceza sahası dış çaprazdan penaltı noktası üzerine kullanılan serbest vuruşta Rodrigues'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
59. dakikada Ömer'in sol kanattan penaltı noktası üzerine yerden gönderdiği topa Rodrigues'in gelişine vuruşu üstten auta çıktı.
65. dakikada Ndiaye'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Feghouli'nin sert şutunu kaleci ayaklarıyla kornere çeldi.
69. dakikada Belhanda'nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Ndiaye'nin ayak içi vuruşu kalecide kaldı.
73. dakikada Hakan'ında ceza sahasına giren Doukara'nın sağ çaprazdan sert şutu kaleci kurtardı.
77. dakikada Mario'nun sağ kanattan ceza sahası içine ortasına yükselen Sinan'ın müsait pozisyonda vurduğu kafa vuruşu kalecide kaldı.
87. dakikada Mariano'nun sağ kanattan ceza sahası içine ortasına iyi yükselen Donk'un kafa vuruşunda top kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti. 0-1
Stat: Antalya
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Antalyaspor: Boffin, Sangare, Celutska, Diego, Cisshokho, Chico, Hakan, Yekta (Danilo dk. 74), Maicon Marques, Doğukan (Harun dk. 68), Doukara
Yedekler: Ferhat, Ozan Evrim Özenç, Osman, Mustafa, Salih, Birkan, Bahadır,Musa
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Galatasaray: Muslera, Mariano, Serdar, Ozan Kabak, Ömer, Ndiaye, Fernando, Belhanda (Maicon dk. 76), Rodrigues (Feghouli dk. 62), Onyekuru (Donk dk. 85) Sinan
Yedekler: İsmail, Ahmet, Linnes, Nagatomo, Atalay, Yunus
Teknik Direktör: Fatih Terim
Gol: Donk (dk. 87) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Maicon (Antalyaspor), Sinan, Belhanda, Fernando (Galatasaray)