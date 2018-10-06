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Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 8.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor, sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada ceza sahası dış çaprazdan penaltı noktası üzerine kullanılan serbest vuruşta Rodrigues'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.


59. dakikada Ömer'in sol kanattan penaltı noktası üzerine yerden gönderdiği topa Rodrigues'in gelişine vuruşu üstten auta çıktı.


65. dakikada Ndiaye'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Feghouli'nin sert şutunu kaleci ayaklarıyla kornere çeldi.


69. dakikada Belhanda'nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Ndiaye'nin ayak içi vuruşu kalecide kaldı.


73. dakikada Hakan'ında ceza sahasına giren Doukara'nın sağ çaprazdan sert şutu kaleci kurtardı.


77. dakikada Mario'nun sağ kanattan ceza sahası içine ortasına yükselen Sinan'ın müsait pozisyonda vurduğu kafa vuruşu kalecide kaldı.


87. dakikada Mariano'nun sağ kanattan ceza sahası içine ortasına iyi yükselen Donk'un kafa vuruşunda top kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti. 0-1



Stat: Antalya


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun


Antalyaspor: Boffin, Sangare, Celutska, Diego, Cisshokho, Chico, Hakan, Yekta (Danilo dk. 74), Maicon Marques, Doğukan (Harun dk. 68), Doukara


Yedekler: Ferhat, Ozan Evrim Özenç, Osman, Mustafa, Salih, Birkan, Bahadır,Musa


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Galatasaray: Muslera, Mariano, Serdar, Ozan Kabak, Ömer, Ndiaye, Fernando, Belhanda (Maicon dk. 76), Rodrigues (Feghouli dk. 62), Onyekuru (Donk dk. 85) Sinan


Yedekler: İsmail, Ahmet, Linnes, Nagatomo, Atalay, Yunus


Teknik Direktör: Fatih Terim


Gol: Donk (dk. 87) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Maicon (Antalyaspor), Sinan, Belhanda, Fernando (Galatasaray)

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