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Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1- Akhisarspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 12.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor Akhisarspor'a sahasında 2-1 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada Güray'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Boffin topu kontrol etti.


65. dakikada Doukara'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Mevlüt Erdinç'in, altıpas içinde topun gelişine yaptığı vuruşta top kalecide kaldı.


67. dakikada Avdija Vrsajevic, Manu ve Barbosa arasındaki üçlü paslaşma sonrasında ceza alanında topla buluşan Barbosa'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0


87. dakikada Diego'nun pasıyla buluşan Doukara, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1


90+2. dakikada Josue ile yaptığı verkaç sonrasında ceza alanında tekrar topla buluşan Lopes, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1



Stat: Antalya Stadyum


Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez


Antalyaspor: Boffin, Celustka, Diego, Cissokho, Nazim Sangare, Chico (Barrada dk. 80 ?), Maicon, Doğukan (Serdar Özkan dk. 70), Hakan Özmert, Yekta Kurtuluş (Mevlüt Erdinç dk. 53), Doukara


Yedekler: Ferhat, Salih, Bahadır, Osman, Zeki Yıldırım, Olcan, Drole


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Akhisarspor: Fatih Öztürk, Lopes, Kadir Keleş, Avdija Vrsajevic, Aykut , Barbosa (Bilal Kısa dk. 90+2 ?), Sissoko, Güray, Josue, Onur (Eray dk. 76), Manu (Onurcan dk. 88 ?)


Yedekler: Lukac, Göksu, İlke,Larsson


Teknik Direktör: Cihat Arslan


Goller: Doukara (dk. 87) (Antalyaspor), Barbosa (dk. 67), Lopes (dk. 90+2) (Akhisarspor)


Sarı Kartlar: Maicon, Diego, Hakan Özmert (Antalyaspor), Josue (Akhisarspor)

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