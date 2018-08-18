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18 Ağustos 2018 22:39

Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Atiker Konyaspor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig 2.

Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Atiker Konyaspor: 2 (İlk yarı)

18 Ağustos 2018 22:39

hafta maçında Antalyaspor evinde Atiker Konyaspor ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısını konuk takım Konyaspor 2-1 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


1. dakikada Danilo’nun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Doukara’nın dönerek şutunda top kalecide kaldı.


7. dakikada Danilo’nun sağ kanattan pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Vainqueur’un ayak içi plasesini kaleci son anda kornere çeldi.


8. dakikada sağ kanattan Hakan’ın kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Diego düzgün bir vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


39. dakikada Yatabare’nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Ömer Ali, kaleciyi çalımladıktan sonra yaptığı vuruşla ağları sarstı. 1-1


45. dakikada Jaohovic’in ceza alanı içinden sert şutunda direkten dönen topu önünde bulan Fofana plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2



Stat: Antalya


Hakemler: Alper Ulusoy x, Mehmet Cem Satman x, Volkan Ahmet Narinç xx


Antalyaspor: Boffin x, Sangare xx, Celutska, Diego xx, Chico x, Doğukan x, Maicon x, Danilo x, Hakan x, Vainqueur x, Doukara x


Yedekler: Ferhat Kaplan, Osman, Drole, Mustafa, Yekta, Harun, Salih, Birkan, Musa, Bahadır


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Atiker Konyaspor: Serkan x, Ferhat Öztorun x, Ali x, Uğur x, Sukubic x, Fofana xx, Jonsson x, Volkan x, Ömer Ali xx, Yatabare x, Jahovic x


Yedekler: Ertuğrul, Diagne, Selim, Jevtovic, Milosevic, Traore, Hurtado, Vedat, Opanasenko, Mücahit


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Diego (dk. 8) (Antalyaspor), Ömer Ali (dk. 39), Fofana (dk. 45) (Atiker Konyaspor)


Sarı kartlar: Ferhat, Volkan (Atiker Konyaspor), Hakan (Antalyaspor)




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