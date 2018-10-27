Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 10.
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
2. dakikada savunmanın uzaklaştırdığı topu ceza sahası dışı sağ çaprazda önünde bulan Yekta'nın şutu kalecide kaldı.
6. dakikada orta alandan aldığı topu düzeltip kaleye şutunu çeken Maicon'un şutunu kaleci kontrol etti.
11. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sangare'nin aşırtma vuruşu kaleci Onur'da kaldı.
15. dakikada Yekta'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Doukara, önce topu kontrol etti, ardından sağına çekip gönderdiği sert şutta top sağ alt kale direğine de çarparak ağlara gitti. 1-0
24. dakikada ceza sahası içinde Diego'nun uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Rodellaga'nın sert şutta top uzak kale direğine çarpıp dışarı çıktı.
27. dakikada Sosa'nın sol kanatan ceza sahası içine ortasında Cissokho, Burak'ı formasından çekip yere düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi.
28. dakikada Burak Yılmaz penaltı atışını gole çevirdi. 1-1
31. dakikada aldığı topla sol kanattan ceza sahasına giren Rodallega'nın sert şutunu kaleci son anda ayaklarıyla çıkardı.
40. dakikada ceza sahası sol çaprazında Olcay'la paslaşan Burak'ın sert şutunu kaleci kontrol etti.
Stat: Antalya
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Samet Çiçek
Antalyaspor: Boffın, Cissokho, Diego, Salih, Sangare, Chico, Doğukan, Hakan, Yekta, Maicon, Doukara
Yedekler: Ferhat, Osman, Zeki Yıldırım, Vainqueuer, Serdar, Harun, Olcan, Mevlüt, Musa, Bahadır
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Trabzonspor: Onur, Novak, Hosseini, Toure, Zeki Yavru, Olcay, Sosa, Onazzi, Yusuf, Rodellaga, Burak
Yedekler: Uğurcan, Hüseyin, Amiri, Hasan Batuhan, Ekuban, Abdülkadir Parmak, Kucka, Abdülkadir Ömür, Ibanez, Zeki Yavru
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Goller: Doukara (dk. 15) (Antalyaspor), Burak (dk. 28 pen.) (Trabzonspor)
Sarı kart: Cissokho (Antalyaspor)