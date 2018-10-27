Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 10.
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
52. dakikada sol kanattan ani gelişen Antalyaspor atağında ceza sahasına giren Maicon'un sert şutu kalecide kaldı.
72. dakikada Doğukan, kısa pasla kaleyi cepheden gören noktadan kaleye gönderdiği sert şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.
83. dakikada Maıcon'un uzun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Doukara'nın şutunu kaleci çıkardı.
Stat: Antalya
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Samet Çiçek
Antalyaspor: Boffın, Cissokho, Diego, Salih, Sangare, Chico, Doğukan (Serdar dk. 82), Hakan (Zeki Yıldırım dk. 62), Yekta (Mevlüt dk. 76), Maicon, Doukara
Yedekler: Ferhat, Osman, Vainqueuer, Harun, Olcan, Musa, Bahadır
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Trabzonspor: Onur, Novak, Hosseini, Toure, Zeki Yavru, Olcay (Amiri dk. 81), Sosa, Onazzi, Yusuf (Abdülkadir Ömür dk. 75), Rodellaga (Ekuban dk. 90 ?), Burak
Yedekler: Uğurcan, Hüseyin, Hasan Batuhan, Abdülkadir Parmak, Kucka, Ibanez
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Goller: Doukara (dk. 15) (Antalyaspor), Burak (dk. 28 pen.) (Trabzonspor)
Sarı kart: Cissokho, Chico (Antalyaspor), Burak (Trabzonspor)