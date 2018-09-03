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03 Eylül 2018 00:06

Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 4.

Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

03 Eylül 2018 00:06

haftasında Antalyaspor, Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


64. dakikada Antalyaspor ceza saha çizgisi yakınında Doukara, Aminu Umar mücadelesinde hakem, ceza sahasının dışında Çaykur Rizespor lehine faul kararı verdi. VAR’a baş vuran hakem, Doukara’yı kırmızı kart ile oyundan ihraç etti.


69. dakikada sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Cissokho’nun ceza sahasına ortasında savunma topu uzaklaştırdı.


80. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Aminu Umar, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ancak kaleci Boffin topu kurtardı.


90. dakikada Mevlüt ceza yayının dışından topu kaleci Gökhan’ın üstünden aşırtarak ağlarla buluşturdu. 1-1


90+2. dakikada Diego ceza sahası içinde yerde kaldı, maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Koray ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Topun başına geçen Hakan Özmert ise topu ağlarla buluşturdu. 2-1



Stat: Antalya


Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, İrahim Çağlar Uyarcan xx


Antalyaspor: Boffin xxx, Celustka x (Cissokho dk. 26 xx), Bahadır xx, Diego Angelo xxx, Nazim Sangare xx, Doğukan xx, Harun xx (Armel Drole dk. 68 xx), Danilo xx (Mevlüt Erdinç dk. 46 xxx), Hakan Özmert xxx, Yekta Kurtuluş xx, Doukara x


Yedekler: Ferhat, Salih, Musa Nizam, Chico, Birkan, Osman, Serdar


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Mehmet Uslu xx, Orhan x, Jakub Brabec xx, Ali Çamdalı xx (Koray dk. 84 ?), Süleyman Koç x (Samudio dk. 76 x), Fernando Boldrin x, Aminu Umar xx, Marwane Saadane xxx, Robin xx, Vedat xx (Mustafa dk. 89 ?)


Yedekler: Cihan, Samir Ujkani, Armand Traore, Matic Fink, Jaroslaw Jach, Montassar Talbi, Abdullah


Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez


Goller: Marwane Saadane (dk. 40) (Çaykur Rizespor), Mevlüt (dk. 90), Hakan Özmert (dk. 90+2 pen.) (Antalyaspor)


Kırmızı kartlar: Doukara (dk. 64) (Antalyaspor), Koray (dk. 90+2) (Çaykur Rizespor)


Sarı kartlar: Hakan Özmert, Yekta, Drole (Antalyspor), Süleyman, Gökhan (Çaykur Rizespor)




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