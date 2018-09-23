Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 2 - DG Sivasspor: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Ligin 6.
haftasında Antalyaspor, sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk Yarı)
9. dakikada Emre cezasahası içinde Doğukan'ın faulü ile yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.
10. dakikada penaltı noktasına giden Kone, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
31. dakikada Hakan Özmert'in pasında topla buluşan Diego'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Ali'de kaldı.
35. dakikada Hakan Özmert'in korner atışında Mevlüt topa yükseldi. Mevlüt'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
44. dakikada Doukara'nın sağdan ortasında topla buluşan Mevlüt rakip cezasahası içinde yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.
45. dakikada penaltıyı kullanan Doukara topu ağlarla buluşturdu. 2-1
Stat: Antalya
Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Cem Satman, Yusuf Bozdağ,
Antalyaspor: Boffin, Celustka, Diego, Nazim Sangare, Cissokho, Doğukan Sinik, Maicon, Hakan Özmert, Yekta Kurtuluş, Doukara, Mevlüt Erdinç
Yedekler: Ferhat, Salih Dursun, Musa Nizam, Bahadır Öztürk, Chico, Danilo, Harun Alpsoy, Barrada, Osman Çelik, Drole
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ziya, Medjani, Douglas, David Braz, Sergiy Rybalka, Emre Kılınç, Robinho, Gabriel Torje, Hakan Arslan, Arouna Kone
Yedekler: Tolgahan, Sergio Rochet, Uğur, Mattias Bjarsmyr, Paul Papp, İlker, Aydın Karabulut, Erdoğan, Muhammet Demir
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Goller: Mevlüt (dk. 35), Doukara (dk. 45 pen.) (Antalyaspor) Kone (dk.10 pen.) (DG Sivasspor)
Sarı kart: Doğukan (Antalyaspor)