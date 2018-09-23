Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 2 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor, evinde karşılaştığı Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan Dakikalar (Maç Sonucu)

54. dakikada Torje ceza sahasına ortası yaptı ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmadı.

71. dakikada Hakan Özmert sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortaladı ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmadı.

Stat:Antalya Stadyum

Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Cem Satman, Yusuf Bozdağ,

Antalyaspor: Boffin, Celustka, Diego, Nazim Sangare, Cissokho, Doğukan Sinik (Harun Alpsoy dk. 66), Maicon (Chico dk. 82), Hakan Özmert, Yekta Kurtuluş, Doukara, Mevlüt Erdinç (Danilo dk. 52)

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Yedekler: Ferhat, Salih Dursun, Musa Nizam, Bahadır Öztürk, Barrada, Osman Çelik, Drole

DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ziya, Medjani, Douglas, David Braz, Sergiy Rybalka (Erdoğan dk. 84 ?), Emre Kılınç, Gabriel Torje (İlker dk. 77), Hakan Arslan, Robinho, Arouna Kone (Muhammet Demir dk. 68)

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Yedekler: Tolgahan, Sergio Rochet, Uğur, Mattias Bjarsmyr, Paul Papp, Aydın Karabulut

Goller: Mevlüt (dk. 35), Doukara (dk. 45 pen.) (Antalyaspor) Kone (dk. 10 pen.) (DG Sivasspor)

Sarı kartlar: Doğukan, Yekta, Doukara, Danilo (Antalyaspor) Ali Şaşal (DG Sivasspor)