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18 Ağustos 2018 23:44

Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 3 - Atiker Konyaspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig 2.

Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 3 - Atiker Konyaspor: 3 (Maç sonucu)

18 Ağustos 2018 23:44

hafta maçında Antalyaspor, sahasında Atiker Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada Doğukan’ın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Doukara’nın sol çaprazdan sert şutunu kaleci çeldi, gole giden topu Ferhat kornere çıkardı.


53. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Yatabare, ortasını altı pas üzerine yaptı. Jahovic’in ıskaladığı topu Antalyaspor savunması ve Ömer Ali takip etti. Ömer Ali’nin ayağını koyduğu top ağlarla buluştu. 1-3


57. dakikada Diego’nun kullandığı serbest vuruşta kaleci son anda topu kornere çeldi.


61. dakikada Yatabare’nin ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Jahovic’in zayıf şutunu kaleci son anda kornere çeldi.


67. dakikada Sangare’nin sağ kanattan penaltı noktası üzerine ortasında Maicon kafayla topu ağlara gönderdi. 2-3


75. dakikada köşe vuruşunda Hakan’ın sağ kanattan penaltı noktası üzerine ortasında, Diego kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 3-3


82. dakikada Sangare’nin uzun pasında topla ceza sahasına giren Drole’nin şutunu kaleci çıkardı.


90+2. dakikada Drole’ye arkadan yaptığı hareket sonucu ikinci sarı karttan, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Stat: Antalya


Hakemler: Alper Ulusoy xx, Mehmet Cem Satman xx, Volkan Ahmet Narinç xx


Antalyaspor: Boffin x, Sangare xx, Celutska x, Diego xxx, Chico x, Doğukan x (Harun dk. 68 x), Maicon xx, Danilo x (Drole dk. 56 x), Hakan xx, Vainqueur x (Yekta dk. 56 x), Doukara xx


Yedekler: Ferhat Kaplan, Osman, Mustafa, Salih, Birkan, Musa, Bahadır


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Atiker Konyaspor: Serkan xx, Ferhat Öztorun xx, Ali xx, Uğur xx, Sukubic xx, Fofana xx (Hurtado dk. 82 x), Jonsson x, Volkan x (Jevtovic dk. 64 x), Ömer Ali xxx, Yatabare xx, Jahovic x (Milosevic dk. 73 x)


Yedekler: Ertuğrul, Diagne, Selim, Traore, Vedat, Opanasenko, Mücahit


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Diego (dk. 8 ve 75), Maicon (dk. 67) (Antalyaspor), Ömer Ali (dk. 39 ve 53), Fofana (dk. 45) (Atiker Konyaspor)


Kırmızı kart: Jevtovic (dk. 90+2) (Atiker Konyaspor)


Sarı kartlar: Ferhat, Volkan, Ali (Atiker Konyaspor), Hakan (Antalyaspor)




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