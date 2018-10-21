Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 9.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada Sangare'nin ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Doukara'nın şutunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.
18. dakikada sol kanattan Cissokho'nun ortasında Doukara'nın ayakla dokunduğu topu kaleci Haydar son anda kornere çeldi.
31. dakikada sağ kanattan Baiano'nun ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Efecan'ın meşin yuvarlağı Cisse'ye aktardı. Bu oyuncunun şutu direğin yanından auta gitti.
42. dakikada Antalyaspor kontratağında hızla sol çizgiden rakip sahaya sokulan Maicon'un pasında bomboş durumda Doukara topu ağlara gönderdi. 0-1
45+2 dakikada Doğukan'ın pasında sol çizgide topla buluşan Maicon'un ceza sahası sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. Ancak VAR incelemesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar,
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Fabrice N'Sakala, Giorgos Tzavellas, Baiano, Merih Demiral, Efecan Karaca, Isaac Sackey, Lucas Villafanez, Giannis Maniatis, Ceyhun Gülselam, Papiss Cisse
Yedekler: İsmail Ünal, Kaan Kanak, Barış Başdaş, Cenk Ahmet Alkılıç, Hasan Ayaroğlu, Filipe Augusto Taha Yalçıner, Djalma Campos, Junior Fernandes, Bobo
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Antalyaspor: Ruud Boffin, Diego Angelo, Aly Cissokho, Nazım Sangare, Ondrej Celustka, Doğukan Sinik, Maicon Marques, Chico, Hakan Özmert, Yekta Kurtuluş, Souleymane Doukara
Yedekler: Ferhat Kaplan, Salih Dursun, Musa Nizam, Bahadır Öztürk, Osman Çelik, Harun Alpsoy, Olcan Adın, Serdar Özkan, Zeki Yıldırım, Mevlüt Erdin
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Gol: Doukara (dk. 42) (Antalyaspor)