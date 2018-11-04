Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - E. Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Mücadele konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Fernandes'in Cisseyle paslaşmasının ardından kaleciyle karşı karşıya kaldığında top kaleciden döndü. İkinci şansı bulan Fernandes'in şutu az farkla dışarı çıktı.

62. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Baiano'nun sağ kanattan yaptığı ortaya Cisse yükselip kafayı vurdu ama Farnolle iki hamlede topu kontrol etti.

76. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan, ceza sahası içinde topla buluşarak sağ çaprazda dar açıdan vurdu ancak kaleci Farnolle topu kontrol etti.

82. dakikada gelişen Malatyaspor atağında rakip ceza sahasında topla buluşan Aleksic bir türlü şut açısını bulamadı ve savunma son anda perdeleyerek golcü oyuncuyu engelledi.

85. dakikada sol kanattan yapılan ortada Merih ile Sadık hava topu mücadelesine çıktı ve Cüneyt Çakır Merih'in faul yaptığını işaret etti. Ancak Alanyasporlu futbolcular Sadık'ın elle oynadığını belirtti. VAR incelemesinin ardından faul kararıyla oyun devam etti.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun,

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Merih Demiral, Fabrice N'Sakala, Giorgos Tzavellas, Baiano, Giannis Maniatis (Welinton Silva dk. 84 ?), Isaac Sackey, Lucas Villafanez, Efecan Karacax, Papiss Cisse, Junior Fernandes (Djalma Campos dk. 75)

Yedekler: İsmail Ünal, Kaan Kanak, Cenk Ahmet Alkılıç, Taha Yalçıner, Hasan Ayaroğlu, Filipe Augusto, Ceyhun Gülselam, Bobo

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

E. Yeni Malatyaspor: Fabien Farnolle, Issam Chebake, Murat Akça,, Sadık Çiftpınar, Erkan Kaş, Mitchell Donald (Sulley Muniru dk. 32), Guilherme Marques (Ahmed Ildiz dk. 80 ?), Michael Pereira (Danijel Aleksic dk. 57), Murat Yıldırım, Khalid Boutaib, Adem Büyük

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Gökhan Akkan, Arturo Mina, Rahman Buğra Çağıran, Mustafa Eskihellaç, Eren Tozlu, Issiar Dia

Teknik Direktör: Erol Bulut

Gol: Adem Büyük (dk. 12) (E. Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Mitchell Donald, Erkan Kaş, Murat Yıldırım (E. Yeni Malatyaspor), Merih Demiral (Aytemiz Alanyaspor)