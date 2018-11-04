Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Evkur Yeni Malatyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımının 1-0'lık üstünlüğüyle sonra erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Alanyaspor yarı sahasının ortalarından serbest vuruş kullanan Adem Büyük, meşin yuvarlağı doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Haydar'ın hamle yapmakta geciktiği top uzak direğin dibinden ağlarla buluştu. 0-1

18. dakikada Alanyaspor'da serbest vuruş kullanan Lucas'ın ortasını ceza alanında Sadık kafayla karşıladı. Pozisyonun devamında Isaac Sackey bir kez daha topu içeri ortaladı ancak Merih Demiral'ın kafa vuruşunda top auta çıktı.

32. dakikada Alanyaspor atağında Efecan rakip ceza sahası içinde maruz kaldığı müdahaleyle yerde kaldı ve hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

33. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Cisse'nin şutu kaleci Fornelle kurtardı. Dönen topu tekrar önünde bulan Cisse bu fırsattan da yararlanamadı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun,

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Merih Demiral, Fabrice N'Sakala, Giorgos Tzavellas, Baiano, Giannis Maniatis, Isaac Sackey, Lucas Villafanez, Efecan Karaca, Papiss Cisse, Junior Fernandes

Yedekler: İsmail Ünal, Kaan Kanak, Cenk Ahmet Alkılıç, Welinton Silva, Taha Yalçıner, Hasan Ayaroğlu, Filipe Augusto, Ceyhun Gülselam, Djalma Campos, Bobo

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

E. Yeni Malatyaspor: Fabien Farnolle, Issam Chebake, Murat Akça,, Sadık Çiftpınar, Erkan Kaş, Mitchell Donald (Sulley Muniru dk. 32), Guilherme Marques, Michael Pereira, Murat Yıldırım, Khalid Boutaib, Adem Büyük

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Gökhan Akkan, Arturo Mina, Rahman Buğra Çağıran, Ahmed Ildiz, Mustafa Eskihellaç, Eren Tozlu, Issiar Dia, Danijel Aleksic

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Adem Büyük (dk. 12) (E. Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Mitchell Donald, Erkan Kaş (E. Yeni Malatyaspor), Merih Demiral (Aytemiz Alanyaspor)