Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında İzmir ekibi Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Campos’un pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Bobo hızla kale önüne sokuldu ancak son anda kaleci Beto araya girerek topu tokatladı.
7. dakikada gelişen Göztepe atağında Tayfur sağ kanattan sıfıra inip yerden ortasını yaptı. Ters kanada açılan topla buluşan Poko, sıfıra inmek isterken topu ayağından fazla açtı ve top auta gitti.
21. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında sağ kanattan bindiren Baiano’nun ortasında savunmadan seken topa Maniatis, gelişine sert vurdu ancak top yandan auta gitti.
35. dakikada Göztepeli futbolcu Yasin’in ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Wallace Reis’in çevirdiği topu savunma kornere gönderdi.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Mustafa Sönmez xx, Serkan Çimen xx,
Aytemiz Alanyaspor: Ufuk Ceylan xx, Merih Demiral xx, Fabrice N’Sakala xx, Giorgos Tzavellas xx, Baiano xxx, Lucas Villafanez xx, Isaac Sackey xx, Giannis Maniatis xxx, Djalma Campos xxx, Ceyhun Gülselam xx, Bobo xx
Yedekler: Haydar Yılmaz, Kaan Kanak, Cenk Ahmet Alkılıç, Barış Başdaş, Hasan Ayaroğlu, Filipe Augusto, Efecan Karaca, Taha Yalçıner, Papiss Cisse Emre Güral
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Göztepe: Beto xxx, Lamine Gassama xx, Cristian Titi xx, Wallace Reis xx, Adama Traore xx, Andre Poko xx, Halil Akbunar xx, Yasin Öztekin xx, Tayfur Bingöl xx, Celso Borges xxx, Deniz Kadah xx
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Hakan Çinemre, Berkan Emir, Fausto Grillo, Yalçın Kayan, Alpaslan Öztürk Andre Castro, Axel N’gando, Yoan Gouffran, Cameron Jerome
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
Sarı kart: Celso Borges (Göztepe)