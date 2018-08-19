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19 Ağustos 2018 22:40

Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 2.

Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

19 Ağustos 2018 22:40

hafta maçında Aytemiz Alanyaspor evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


1. dakikada Ankaragücü rakip yarı sahanın ortasından kazandığı serbest vuruşu Erdem Özgenç kullandı ve doğrudan kaleye gönderdi ancak sert şutunu kaleci Haydar Yılmaz çıkardı.


14. dakikada ani gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Efecan Karaca’nın savunma arasına gönderdiği pas ile bir anda kaleci Johannes Hopf ile karşı kaşıya gelen Bobo, kaleciyi de çalımladıktan sonra topu ağlara gönderdi ancak gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.


21. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Baiano’nun ortasında ceza sahası içerisinde yükselen Villafanez’in kafa vuruşu kaleci Hopf’ta kaldı.


33. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan’ın rakip ceza alanının sağından kaleye gönderdiği şut savunmadan döndü.


41. dakikada gelişen Ankaragücü atağında Kabir’in pası ile soldan ceza alanına giren Mokhtar, sol çaprazdan kaleye şut çekti ancak uzak köşeye giden topu Haydar uzanarak kornere çeldi.



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Ali Şansalan xx, Mustafa Savranlar xx, Abdullah Bora Özkara xx


Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz xxx, Barış Başdaş xx Fabrice N’Sakala xx, Giorgos Tzavellas xx, Baiano xx, Lucas Villafanez xxx, İsaac Sackey xxx, Filipe Augusto xx, Efecan Karaca xx, Djalma Campos xxx, Bobo xxx


Yedekler: Ufuk Ceylan, Kaan Kanak, Merih Demiral, Cenk Ahmet Alkılıç, Giannis Maniatis, Hasan Ayaroğlu, Taha Yalçıner, Emre Güral


Teknik Direktör: Mesut Bakkal


MKE Ankaragücü: Johannes Hopf xxx, Yalçın Ayhan xx, Tiago Pinto xx, Erdem Özgenç xxx Bakary Kone xx, Youness Mokhtar xx, Arif Morkaya xx, Ricardo Faty xxx, Thievy Bifouma xx, Mostapha El Kabir xxx, İlhan Parlak xx


Yedekler: Altay Bayındır, Korcan Çelikay, Lukasz Szukala, Mahmut Akan, Kaan Uykur, Mehmet Sak, Nduka Ozokwo, Sedat Ağçay, Kenan Özer Olanrewaju Kehinde


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Sarı kartlar: Filipe Augusto (Aytemiz Alanyaspor), Arif Morkaya, Mostapha El Kabir (MKE Ankaragücü)




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