hafta maçında Aytemiz Alanyaspor evinde MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Mücadele konuk takımının 2-0’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada orta sahada gelişen Ankaragücü atağında topu ayağında tutan El Kabir’e Alanyasporlu Sackey’in müdahalesini karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan faul olarak değerlendirerek sarı kart gösterdi. Ardından VAR sisteminden pozisyonu tekrar izleyen hakem kararını kırmızı karta çevirerek Sackey’i oyun dışı bıraktı.

60. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Djalma Campos, ceza alanı dışında sırtı dönük buluştuğu top sonrasında yüzünü döndü ve sert vurdu ancak bu şut az farkla üstten auta çıktı.

65. dakikada gelişen Ankargücü atağın Youness Mokhtar’ın sol kanatta rakibini ekarte ettikten sonra altı pas içine harika gönderdiği ortasına İlhan Parlak’ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 0-1

70. dakikada soldan koşu yapan Alanyasporlu Villafanez’e sert müdahale yapan Bifouma ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

76. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Cenk Ahmet’in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği sert ortasını ön direkte Kone kafa vuruşu ile uzaklaştırdı.

86. dakikada Bobo’nun şık pasında Emre Güral, ceza alanı yayı içinde boş kaldı ve plase vuruşu ile gol aradı ancak bu şut üstten az farkla auta çıktı.

89. dakikada Cenk Ahmet’in savunmasında yaptığı kontrol hatasını fırsata çeviren Tiago Pinto, soldan ceza alanına girdi ve kaleci ile boş pozisyonda karşı karşıya kalınca yaptığı aşırtma vuruşu ağlarla buluştu. 0-2

90+4. dakikada Cenk Ahmet’in sağ kanattan arka direğe gönderdiği ortasına Emre Güral istediği kafa vuruşunu yapamadı ve top kaleci Hopf’un ellerinde kaldı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ali Şansalan xx, Mustafa Savranlar xx, Abdullah Bora Özkara xx

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz xxx, Barış Başdaş xx Fabrice N’Sakala xx, Giorgos Tzavellas xx, Baiano xx (Emre Güral dk. 79 ?), Lucas Villafanez xxx, İsaac Sackey xxx, Filipe Augusto xx (Cenk Ahmet Alkılıç dk. 73 x), Efecan Karaca xx (Giannis Maniatis dk. 58 xx), Djalma Campos xx, Bobo xx

Yedekler: Ufuk Ceylan, Kaan Kanak, Merih Demiral, Hasan Ayaroğlu, Taha Yalçıner

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

MKE Ankaragücü: Johannes Hopf xxx, Yalçın Ayhan xx, Tiago Pinto xx, Erdem Özgenç xxx Bakary Kone xx, Youness Mokhtar xx (Kenan Özer dk. 73 x), Arif Morkaya xx (Sedat Ağçay dk. 80 x), Ricardo Faty xxx, Thievy Bifouma xx, Mostapha El Kabir xxx (Lukasz Szukala dk. 88 ?), İlhan Parlak xx

Yedekler: Altay Bayındır, Korcan Çelikay, Mahmut Akan, Kaan Uykur, Mehmet Sak, Nduka Ozokwo, Olanrewaju Kehinde

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: İlhan Parlak (dk. 65), Tiago Pinto (dk. 89) (MKE Ankaragücü)

Kırmızı kartlar: İsaac Sackey (dk. 52) (Aytemiz Alanyaspor), Bifouma (dk. 70) (MKE Ankaragüccü),

Sarı kartlar: Filipe Augusto, Barış Başdaş, Villafanez (Aytemiz Alanyaspor), Arif Morkaya, Mostapha El Kabir, Ricardo Faty, Kenan Özer (MKE Ankaragücü)