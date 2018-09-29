Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Akhisarspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 7.
Spor Toto Süper Lig'in 7. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Akhisarpor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Villafanez'in ara pasında topla buluşan Efecan Karaca, çizgi üstünden penaltı noktasına çok sert ortaladı. Cisse, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
29. dakikada Villafanez, şık bir hareketle rakibinden sıyrılarak ortasını yaptı. Ceza sahasında Cisse'nin gelişine şutunda top auta gitti.
34. dakikada Baiano'nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Cisse'nin kafa vuruşu direkten döndü. Ardından hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Arda Kardeşler, Samet Çiçek, Osman Gökhan Bilir
Aytemiz Alanyaspor: Ufuk Ceylan, Giorgos Tzavellas, Baiano, Fabrice N'Sakala, Merih Demiralx, Giannis Maniatisx, Isaac Sackey, Ceyhun Gülselam, Papiss Cissex, Efecan Karacax, Lucas Villafanez,
Yedekler: Haydar Yılmaz, Kaan Kanak, Cenk Ahmet Alkılıç, Barış Başdaş, Hasan Ayaroğlu, Filipe Augusto, Taha Yalçıner, Djalma Campos, Bobo, Junior Fernandes,
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Akhisarpsor: Fatih Öztürk, Mustafa Yumlu, Kadir Keleş, Caner Osmanpaşa, Avdija Vrsajevic, Adrien Regattin, Abdoul Sissoko, Elvis Manu, Güray Vural, Eray Ataseven, Evgen Seleznyov,
Yedekler: Milan Lukac, Miguel Lopes, Dany Nounkeu, Bilal Kısa, Aykut Çeviker, Helder Barbosa, Josue Onurcan Güler, Onur Ayık
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Goller: Cisse (dk.7) (Aytemiz Alanyaspor),
Sarı kartlar: Avdija Vrsajevic (Akhisarspor), Isaac Sackey (Aytemiz Alanyaspor)