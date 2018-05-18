Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Souleymane Doukara’nın soldan ceza alanına gönderdiği yerden ortasını altı pas dışında kontrol eden Jevtovic, rakibinden şık bir çalımla kurtulduktan sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. 0-1

20. dakikada Alanyaspor’un sol kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrasında sağ kanada sarkan topu Barış Başdaş’ın ortasına arka direkte Welinton’un yaptığı kafa vuruşu üstten auta çıktı.

29. dakikada Antalyasporlu Emre Güral’ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Vainqueur’ün ceza alanına gönderdiği ortasında Alanyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

33. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında soldan Doukara’nın penaltı noktasına gönderdiği pasa Emre Güral gol vuruşuna hazırlandı ancak son anda Barış yatarak müdahalesi ile topu uzaklaştırdı.

37. dakikada gelişen Alanyaspor atağında soldan Emre Akbaba’nın ortasına yükselen Douglas’ın aynı köşe dibine gönderdiği kafa vuruşuyla topu ağlarla buluştu. 1-1

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Serkan Tokat xx, Mehmet Cem Satman xxx, Yusuf Bozdoğan xxx

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz xxx, Barış Başdaş xx, Berkan Emir xx, Cenk Ahmet Alkılıç xxx, Welinton Silva xx, Filipe Augusto xxx, Lucas Villafanez xxx, Efecan Karaca xxx, Emre Akbaba xxxx, Taha Yalçıner xx, Dyanfres Douglas xxxx

Yedekler: Ufuk Ceylan, Birol Parlak, Fabrice N’Sakala, Giorgos Tzavellas, Mamadou Fofana, Isaac Sackey, Emre Nefiz, Junior Fernandes Francisco Wanderson

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Antalyaspor: Ozan Evrim Özenç xxx, Johan Djourou xx, Musa Nizam xx,Chico xxx, Nazim Sangare xxx, Milan Jevtovic xxx, Diego Angelo xxx,Emre Güral xxx, Harun Alpsoy xx,William Vainqueur xx, Souleymane Doukara xxx

Yedekler: Ferhat Kaplan, Yusuf Çelik, Oğuzhan Kolak, Mustafa İnan, Danilo Campos, Hakan Özmert, Yekta Kurtuluş, Charles Fernando, Maicon Marques,

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Dyanfres Douglas (dk. 37) (Aytemiz Alanyaspor), Jevtovic (dk. 12) (Antalyaspor)

Sarı kart: Filipe Augusto (Aytemiz Alanyaspor)