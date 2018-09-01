Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Göztepe: 0 (Maç sonucu)

hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında İzmir ekibi Göztepe ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi takımın 1-0’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Poko’nun ara pasında topla buluşan Tayfur Bingöl kaleci Ufuk Ceylan ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Ufuk Ceylan zamanında uzanarak topu kornere çeldi.

71. dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında topla buluşan Efecan Karaca, Villafanez ile duvar pası yaptı. Topu tekrar kazanan Efecan hızla ceza sahasına sokularak geriden ceza alanına koşu yapan arkadaşı Maniatis’e pas attı. Bu oyuncu ise gelişine sert vurarak topu ağlarla buluşturdu. 1-0

76. dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında Villafanez’in korner çizgisine yakın alandan yaptığı orta rakip savunmadan döndü ancak ceza sahası yayında topu kontrol eden Sackey sert vurdu. Topu kaleci Beto güçlükle kornere aktardı.

79. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Cameron Jerome savunma arkasına sarkmak istedi. Savunma araya girip tehlikeyi uzaklaştırdı.

90+2. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında, sol çaprazdan savunmanın arkasına sarkan Yasin, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Ufuk gole izin vermeyerek topu kornere çeldi.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Mustafa Sönmez xx, Serkan Çimen xx

Aytemiz Alanyaspor: Ufuk Ceylan xxx, Merih Demiral xxx, Fabrice N’Sakala xxx, Giorgos Tzavellas xx, Baiano xxx, Lucas Villafanez xx, Isaac Sackey xx, Giannis Maniatis xx (Taha Yalçıner dk. 84 ?), Djalma Campos xx, Ceyhun Gülselam xx (Efecan Karaca dk. 64 x), Bobo xx (Papiss Cisse dk. 59 xx)

Yedekler: Haydar Yılmaz, Kaan Kanak, Cenk Ahmet Alkılıç, Barış Başdaş, Hasan Ayaroğlu, Filipe Augusto Emre Güral

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Göztepe: Beto xxx, Lamine Gassama xx, Cristian Titi xx, Wallace Reis xx, Adama Traore xxx, Andre Poko xxxx (Axel N’gando dk. 84 ?), Halil Akbunar xx, Yasin Öztekin xx, Tayfur Bingöl xx (Cameron Jerome dk. 63 x), Celso Borges xx, Deniz Kadah xxx (Andre Castro dk. 77 x)

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Hakan Çinemre, Berkan Emir, Fausto Grillo, Yalçın Kayan, Alpaslan Öztürk, Yoan Gouffran

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Gol: Maniatis (dk. 71) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Celso Borges, Cristian Titi (Göztepe), Sackey, Villafanez (Aytemiz Alanyaspor)