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24 Şubat 2018 19:48

Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 23.

Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

24 Şubat 2018 19:48

haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Trabzonspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada Uğur Demirok’un büyük hatasında topla buluşan Emre Akbaba ceza sahasına girerek topu filelerle buluşturdu. 1-0


13. dakikada Trabzonspor’un sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahasında Burak Yılmaz’ın kafa vuruşunda top auta çıktı.


16. dakikada Alanyaspor’un kullandığı köşe atışında Douglas’ın kafa vuruşunda top kaleci Onur’da kaldı.


45+2. dakikada ceza sahasına sokulan Abdulkadir’in pasında Kucka’nın uzaktan şutunda top farklı şekilde üstten auta çıktı.




Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Serkan Çınar xx, Kemal Yılmaz xx, Süleyman Özay xx


Aytemiz Alanyaspor: Riou xx, Gassama xx, Tzavellas xx, Wellinton xx, Barış xx, Sackey xx, Efecan xx, Emre Akbaba xxx, Vilafanez xx, Fernandes xx, Douglas xx


Yedekler: Ufuk Ceylan, Fofana, N’Sakala, Hasan Emiroğlu, Maniatis, Cenk Ahmet, Emre Nefiz, Taha Yalçıner, M’Billa, Murat Sevimler


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Trabzonspor: Onur xx, Pereira xx, Uğur x, Durica x, Novak x, Okay xx, Kucka xx, Abdülkadir x, Sosa xx, Olcay xx, Burak xx


Yedekler: Arda Akbulut, Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet, Hüseyin Türkmen, Batuhan Artarslan, Onazi, Bero, Yusuf Yazıcı, N’Doye, Rodallega


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Gol: Emre Akbaba (dk. 8) (Aytemiz Alanyaspor)


Sarı kartlar: Durica (Trabzonspor), Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)




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