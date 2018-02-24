Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Trabzonspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Uğur Demirok’un büyük hatasında topla buluşan Emre Akbaba ceza sahasına girerek topu filelerle buluşturdu. 1-0
13. dakikada Trabzonspor’un sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahasında Burak Yılmaz’ın kafa vuruşunda top auta çıktı.
16. dakikada Alanyaspor’un kullandığı köşe atışında Douglas’ın kafa vuruşunda top kaleci Onur’da kaldı.
45+2. dakikada ceza sahasına sokulan Abdulkadir’in pasında Kucka’nın uzaktan şutunda top farklı şekilde üstten auta çıktı.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Serkan Çınar xx, Kemal Yılmaz xx, Süleyman Özay xx
Aytemiz Alanyaspor: Riou xx, Gassama xx, Tzavellas xx, Wellinton xx, Barış xx, Sackey xx, Efecan xx, Emre Akbaba xxx, Vilafanez xx, Fernandes xx, Douglas xx
Yedekler: Ufuk Ceylan, Fofana, N’Sakala, Hasan Emiroğlu, Maniatis, Cenk Ahmet, Emre Nefiz, Taha Yalçıner, M’Billa, Murat Sevimler
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Trabzonspor: Onur xx, Pereira xx, Uğur x, Durica x, Novak x, Okay xx, Kucka xx, Abdülkadir x, Sosa xx, Olcay xx, Burak xx
Yedekler: Arda Akbulut, Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet, Hüseyin Türkmen, Batuhan Artarslan, Onazi, Bero, Yusuf Yazıcı, N’Doye, Rodallega
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gol: Emre Akbaba (dk. 8) (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Durica (Trabzonspor), Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)